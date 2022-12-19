«Царьград»: два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

20 декабря 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

С приходом Суровикина ВС РФ усилили оборону, убежден Подоляка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. Помимо успешных ударов по энергоструктуре Украины, он создал серьезные лини обороны и усовершенствовал взаимодействие различных родов войск. Такое мнение выразил военный обозреватель Юрий Подоляка. «Везде начали наконец-то копать <…> серьезные линии обороны. Раньше этого не было, что помогало противнику рассекать наши очень редкие на тот момент ряды и добиваться результатов. А сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь он пытался взломать нашу оборону <…> теми же методами <…> и абсолютно ничего не добился, кроме огромных потерь», — сообщил Подоляка в интервью «Царьграду». Военный обозреватель считает, что эти решения уже дали российской армии необходимые результаты. Помимо укрепления линий обороны, Подоляка отметил, что с приходом Суровикина исчезли проблемы с взаимодействием различных родов войск: «Сейчас взаимодействие очень быстро восстанавливается, очень быстро мы внедряем самые передовые методы ведения борьбы, и противник это уже ощущает». Это, по словам эксперта, подтверждают недавние заявления западных высокопоставленных офицеров, суть которых сводится к тому, что армия Россия быстро обучилась необходимым для ведения спецоперации навыкам и теперь доставляет проблемы своим противникам. Ранее URA.RU сообщало о том, что генералу Суровикину удалось дисциплинировать армию и стабилизировать линию фронта на Украине. Журналисты The Telegraph отметили жесткость командующего, а также его организаторские способности. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о генерале Суровикине. По его мнению, для понимания характера российского военачальника достаточно одного взгляда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. Помимо успешных ударов по энергоструктуре Украины, он создал серьезные лини обороны и усовершенствовал взаимодействие различных родов войск. Такое мнение выразил военный обозреватель Юрий Подоляка. «Везде начали наконец-то копать <…> серьезные линии обороны. Раньше этого не было, что помогало противнику рассекать наши очень редкие на тот момент ряды и добиваться результатов. А сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь он пытался взломать нашу оборону <…> теми же методами <…> и абсолютно ничего не добился, кроме огромных потерь», — сообщил Подоляка в интервью «Царьграду». Военный обозреватель считает, что эти решения уже дали российской армии необходимые результаты. Помимо укрепления линий обороны, Подоляка отметил, что с приходом Суровикина исчезли проблемы с взаимодействием различных родов войск: «Сейчас взаимодействие очень быстро восстанавливается, очень быстро мы внедряем самые передовые методы ведения борьбы, и противник это уже ощущает». Это, по словам эксперта, подтверждают недавние заявления западных высокопоставленных офицеров, суть которых сводится к тому, что армия Россия быстро обучилась необходимым для ведения спецоперации навыкам и теперь доставляет проблемы своим противникам. Ранее URA.RU сообщало о том, что генералу Суровикину удалось дисциплинировать армию и стабилизировать линию фронта на Украине. Журналисты The Telegraph отметили жесткость командующего, а также его организаторские способности. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о генерале Суровикине. По его мнению, для понимания характера российского военачальника достаточно одного взгляда.