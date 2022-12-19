19 декабря 2022

«Царьград»: два решения Суровикина лишили ВСУ шансов на наступление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
С приходом Суровикина ВС РФ усилили оборону, убежден Подоляка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. Помимо успешных ударов по энергоструктуре Украины, он создал серьезные лини обороны и усовершенствовал взаимодействие различных родов войск. Такое мнение выразил военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Везде начали наконец-то копать <…> серьезные линии обороны. Раньше этого не было, что помогало противнику рассекать наши очень редкие на тот момент ряды и добиваться результатов. А сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь он пытался взломать нашу оборону <…> теми же методами <…> и абсолютно ничего не добился, кроме огромных потерь», — сообщил Подоляка в интервью «Царьграду». Военный обозреватель считает, что эти решения уже дали российской армии необходимые результаты.

Помимо укрепления линий обороны, Подоляка отметил, что с приходом Суровикина исчезли проблемы с взаимодействием различных родов войск: «Сейчас взаимодействие очень быстро восстанавливается, очень быстро мы внедряем самые передовые методы ведения борьбы, и противник это уже ощущает». Это, по словам эксперта, подтверждают недавние заявления западных высокопоставленных офицеров, суть которых сводится к тому, что армия Россия быстро обучилась необходимым для ведения спецоперации навыкам и теперь доставляет проблемы своим противникам.

Ранее URA.RU сообщало о том, что генералу Суровикину удалось дисциплинировать армию и стабилизировать линию фронта на Украине. Журналисты The Telegraph отметили жесткость командующего, а также его организаторские способности. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о генерале Суровикине. По его мнению, для понимания характера российского военачальника достаточно одного взгляда.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. Помимо успешных ударов по энергоструктуре Украины, он создал серьезные лини обороны и усовершенствовал взаимодействие различных родов войск. Такое мнение выразил военный обозреватель Юрий Подоляка. «Везде начали наконец-то копать <…> серьезные линии обороны. Раньше этого не было, что помогало противнику рассекать наши очень редкие на тот момент ряды и добиваться результатов. А сейчас мы лишаем противника шансов вообще что-то провести — весь ноябрь он пытался взломать нашу оборону <…> теми же методами <…> и абсолютно ничего не добился, кроме огромных потерь», — сообщил Подоляка в интервью «Царьграду». Военный обозреватель считает, что эти решения уже дали российской армии необходимые результаты. Помимо укрепления линий обороны, Подоляка отметил, что с приходом Суровикина исчезли проблемы с взаимодействием различных родов войск: «Сейчас взаимодействие очень быстро восстанавливается, очень быстро мы внедряем самые передовые методы ведения борьбы, и противник это уже ощущает». Это, по словам эксперта, подтверждают недавние заявления западных высокопоставленных офицеров, суть которых сводится к тому, что армия Россия быстро обучилась необходимым для ведения спецоперации навыкам и теперь доставляет проблемы своим противникам. Ранее URA.RU сообщало о том, что генералу Суровикину удалось дисциплинировать армию и стабилизировать линию фронта на Украине. Журналисты The Telegraph отметили жесткость командующего, а также его организаторские способности. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о генерале Суровикине. По его мнению, для понимания характера российского военачальника достаточно одного взгляда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...