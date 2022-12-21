Высокопоставленный силовик обратился к свердловчанам с детьми

Глава УГИБДД Свердловской области собрал родителей из-за аварий с детьми

На родительском собрании полковник рассказал, как обеспечить безопасность детей на дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов выступил на областном родительском собрании, где предупредил родителей о необходимости следить за детьми для предотвращения ДТП с их участием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«Алексей Спиридонов, выступивший на собрании, не только озвучил статистические данные по детскому дорожно-транспортному травматизму, но и отметил роль каждого взрослого в воспитании законопослушных участников движения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спиридонов предупредил, что детям каждый день нужно напоминать о правилах поведения на дороге.

Начальник ГИБДД ответил на вопросы, которые задавали родители. В областном УГИБДД напомнили, что в 2022 году произошло 300 аварий с детьми. Сотни детей пострадали, а 13, попавших в ДТП, погибли. В новогодние каникулы за передвижением детей стоит следить особенно внимательно, добавили в ведомстве.