В Челябинске ликвидируют потоп на одном из главных проспектов. Видео

22 декабря 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Специалисты расчищают Комсомольский проспект от воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске дорожные службы 22 декабря ликвидируют потоп на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП „ПОВВ“ произошла авария. В настоящее время силами МБУ „ЭВИС“ в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Прорыв произошел рано утром. Жители жалуются, что вода перегородила все пути. Специалисты чистят ливневки, сгоняют воду с проезжей части. Также проводятся работы по обработке противогололедными материалами проезжей части для предотвращения образования льда.

В Челябинске дорожные службы 22 декабря ликвидируют потоп на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП „ПОВВ“ произошла авария. В настоящее время силами МБУ „ЭВИС“ в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Прорыв произошел рано утром. Жители жалуются, что вода перегородила все пути. Специалисты чистят ливневки, сгоняют воду с проезжей части. Также проводятся работы по обработке противогололедными материалами проезжей части для предотвращения образования льда.