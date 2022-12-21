21 декабря 2022

В Челябинске ликвидируют потоп на одном из главных проспектов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Специалисты расчищают Комсомольский проспект от воды Фото:

В Челябинске дорожные службы 22 декабря ликвидируют потоп на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сегодня в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП „ПОВВ“ произошла авария. В настоящее время силами МБУ „ЭВИС“ в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Прорыв произошел рано утром. Жители жалуются, что вода перегородила все пути. Специалисты чистят ливневки, сгоняют воду с проезжей части. Также проводятся работы по обработке противогололедными материалами проезжей части для предотвращения образования льда.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске дорожные службы 22 декабря ликвидируют потоп на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сегодня в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП „ПОВВ“ произошла авария. В настоящее время силами МБУ „ЭВИС“ в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Прорыв произошел рано утром. Жители жалуются, что вода перегородила все пути. Специалисты чистят ливневки, сгоняют воду с проезжей части. Также проводятся работы по обработке противогололедными материалами проезжей части для предотвращения образования льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...