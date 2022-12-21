В Челябинске дорожные службы 22 декабря ликвидируют потоп на Комсомольском проспекте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сегодня в районе дома №93 по Комсомольскому проспекту на водопроводе МУП „ПОВВ“ произошла авария. В настоящее время силами МБУ „ЭВИС“ в оперативном режиме производятся работы по ликвидации мест подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
Прорыв произошел рано утром. Жители жалуются, что вода перегородила все пути. Специалисты чистят ливневки, сгоняют воду с проезжей части. Также проводятся работы по обработке противогололедными материалами проезжей части для предотвращения образования льда.
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