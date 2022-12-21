В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет плюсовая температура

В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет потепление до +2 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО после тридцатиградусных морозов в некоторые районы придет потепление до +2 градусов. Также синоптики предупреждают о метели и сильном ветре до 17 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«23 декабря ночью по западной половине небольшой, местами умеренный снег, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах метель. Температура ночью минус 26—минус 21 градус, по восточным районам минус 35—минус 30 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Температура минус 15—минус 10 градусов. 24 декабря ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. Температура ночью 18—13 градусов мороза, днем 8—3 градуса ниже нуля, по юго-западу до +2 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура составит 10—7 градусов ниже нуля, к воскресенью температура воздуха поднимется до +1 градуса. До конца недели в городе ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 17 м/с.

В Сургуте в четверг температура днем составит -22 градуса, однако по прогнозу синоптиков к пятнице поднимется до -11 градусов, а к воскресенью до 0 градусов. С пятницы и до конца недели в Сургуте ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 17 м/с.

В Нижневартовске в четверг температура днем составит -27 градусов, однако к пятнице также придет резкое потепление до -12 градусов, а к воскресенью потеплеет до 0 градусов. До конца недели ожидается небольшой снег и ветер до 17 м/с.