Мигрантов нашли в вагоне с углем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали двух мигрантов, которые пересекли границу в вагоне с углем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Находясь на территории Петропавловска, обвиняемые вступили между собой в преступный сговор в целях незаконного пересечения границы для дальнейшего проживания на территории России. Мигранты забрались в товарный вагон поезда, следовавшего по маршруту Омск—Челябинск, пересекли государственную границу и вскоре были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении.

Мужчин обвинили в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их заключили под стражу. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Одного из них ранее привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев из Курганской области выдворили 24 мигранта. Тогда в результате проверок было выявлено 847 административных правонарушений.