Из Курганской области выдворили десятки нелегальных мигрантов

С начала года из Курганской области выдворили более двух десятков иностранцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из Курганской области с начала года выдворено 24 нелегальных мигранта. Всего в регионе выявили 847 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом в пресс-службе областного УМВД сообщили в ответ на запрос URA.RU.

«За пять месяцев 2022 года проведено 2735 мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства, в том числе на объектах строительства — 115, на объектах жилого сектора и местах компактного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства — 2111, торговых объектах — 278, объектах бытового обслуживания — 52, иных объектах — 179. В результате проверок выявлено 847 административных правонарушений, 24 гражданина подвергнуты наказанию в виде административного выдворения», — рассказали в полиции.

В УМВД отметили, что ежеквартально проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства, каналов нелегальной миграции и незаконной легализации иностранных граждан в России. Ранее URA.RU сообщало, что работу мигрантов на стройках в Курганской области координируют так называемые «смотрящие», которые также могут выступать в роли переводчиков. Благодаря таким «смотрящим» иностранцам удается завышать стоимость работ.

В феврале стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителей Кургана, которые проводили для мигрантов фальшивые экзамены по русскому языку, чтобы те смогли устроиться на работу. Также в Кургане возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы и ее супруга, уроженца одной из постсоветских республик. Им вменяют организацию фиктивных браков, благодаря которым иностранцы получали документы, разрешающие проживать в России.

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