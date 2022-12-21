Бастрыкину доложили о жителях аварийного дома в Курганской области

Дом признали аварийным в 2017 году (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зауральцы несколько лет проживали в аварийном доме. Такой статус здание получило в 2017 году. Но жителям 36 квартир жилье не предоставили, потому что не смогли вовремя принять соответствующее решение. Об этом шла речь на личном приеме граждан, который организовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Докладывал руководитель СУ СКР по Курганской области Б.В. Францишко. Он сообщил, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ в отношении должностных лиц администрации города Кургана», — указано в сообщении на сайте Следкома.

Этот случай не единичный. На сайте ведомства указано, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и создать на территории спецгруппу для расследования подобных случаев. Повторная встреча с обратившимися гражданами будет проведена через месяц.

О том, что в отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности, URA.RU писало ранее. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома. По данным следствия, межведомственная комиссия признала дом по проспекту Машиностроителей, 19 аварийным и подлежащим сносу в январе 2017 года.