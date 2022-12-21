Проезд по новому мосту через Чусовую в Перми будет платным

Стоимость проезда по мосту определят в 2024 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Стоимость проезда по новому мосту через Чусовую будет определена в 2024 году. Об этом на торжественном открытии объекта заявил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU.

«Стоимость проезда по мосту мы определим в 2024 году при вводе в эксплуатацию всего транспортного объекта», — отметил Алякринский. Он также отметил, что сегодня откроется движение на путепроводе через железнодорожный переезд в сторону Березников.

Движение по новому мосту через реку Чусовую запущено 22 декабря. В торжественном открытии объекта принял участие губернатор Дмитрий Махонин, министр транспорта края Сергей Вешняков и генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Дмитрий Лебедев. Стоимость строительства объекта оставила 19 млрд рублей.

Концессионное соглашение, по которому велось строительство, предусматривает, что проезд по мосту будет платным. Однако в краевом правительстве заявляли, что рассматривают возможность выкупа объекта у частных структур, чтобы проезд по мосту был бесплатным для легковых авто.

Объект возводился рядом с существующим мостом, построенным в 1996 году, его протяженность составила 1,5 километра. Строительство моста через Чусовую, а также подъездных путей к нему, началось в 2018 году при прежнем губернаторе Пермского края Максиме Решетникове. Генеральным подрядчиком по строительству объекта выступило АО «Стройтрансгаз», близкое к миллиардеру Геннадию Тимченко. Сроки ввода моста в эксплуатацию неоднократно сдвигались. После открытия движения по новому мосту, старый мост закроют на ремонт. Ремонтные работы на старом мосту начнутся после Нового года и закончатся в первом квартале 2024 года.