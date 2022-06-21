Пермские власти хотят выкупить частный мост у структуры Тимченко

Проезд по платному мосту власти хотят сделать бесплатным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский край может выкупить платный мост через р. Чусовая, который строит «Стройтрансгаз», близкий к бизнесмену Геннадию Тимченко. Об этом на заседании комитета по промышленной политике заксобрания заявил 22 июня министр транспорта Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU.

«Платность проезда по мосту определена концессионным соглашением. Не исключаю, что после ввода платности, нам придется выкупить мост», — заявил он депутатам.

Алякринский пообещал, что проезд по новому Чусовскому мосту для жителей Пермского края будет бесплатным. Платить за проезд будет только транзитный транспорт. На вопрос депутата Юрия Борисовца о размере этой платы («Железная дорога в сторону Березников действует только в одном направлении, и поэтому все предприятия идут по автомобильной дороге»), Алякринский пообещал ответить через семь-восемь месяцев.

Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройтрансгаз». Работы идут с серьезным отставанием от графика. Власти обещали, что достроят его к концу 2022 года.