Пермские власти решили помочь участникам СВО елками

22 декабря 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Новогодние деревья должны поднят боевой дух Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону проведения спецоперации власти Пермского края отправили партию новогодних елей. Тысяча деревьев должна поднять боевой дух и укрепить патриотизм бойцов, уверены в правительстве региона. «В преддверии новогодних и рождественских праздников Пермский край решил поддержать участников СВО. Для поднятия боевого духа, поддержания морально-волевых и патриотических качеств бойцов из Прикамья в расположение объединенного склада Минобороны РФ были отправлены более 1000 елей», — говорится в telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. По словам президента России Владимира Путина, военные защищают мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. Осенью среди россиян прошла частичная мобилизация резервистов для участия в СВО. Несколько батальонов пермяков уже отправились на фронт.

В зону проведения спецоперации власти Пермского края отправили партию новогодних елей. Тысяча деревьев должна поднять боевой дух и укрепить патриотизм бойцов, уверены в правительстве региона. «В преддверии новогодних и рождественских праздников Пермский край решил поддержать участников СВО. Для поднятия боевого духа, поддержания морально-волевых и патриотических качеств бойцов из Прикамья в расположение объединенного склада Минобороны РФ были отправлены более 1000 елей», — говорится в telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. По словам президента России Владимира Путина, военные защищают мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. Осенью среди россиян прошла частичная мобилизация резервистов для участия в СВО. Несколько батальонов пермяков уже отправились на фронт.