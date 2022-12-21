21 декабря 2022

Пермские власти решили помочь участникам СВО елками

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Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, новогодняя елка, продажа елок
Новогодние деревья должны поднят боевой дух Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения спецоперации власти Пермского края отправили партию новогодних елей. Тысяча деревьев должна поднять боевой дух и укрепить патриотизм бойцов, уверены в правительстве региона.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников Пермский край решил поддержать участников СВО. Для поднятия боевого духа, поддержания морально-волевых и патриотических качеств бойцов из Прикамья в расположение объединенного склада Минобороны РФ были отправлены более 1000 елей», — говорится в telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. По словам президента России Владимира Путина, военные защищают мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. Осенью среди россиян прошла частичная мобилизация резервистов для участия в СВО. Несколько батальонов пермяков уже отправились на фронт.

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В зону проведения спецоперации власти Пермского края отправили партию новогодних елей. Тысяча деревьев должна поднять боевой дух и укрепить патриотизм бойцов, уверены в правительстве региона. «В преддверии новогодних и рождественских праздников Пермский край решил поддержать участников СВО. Для поднятия боевого духа, поддержания морально-волевых и патриотических качеств бойцов из Прикамья в расположение объединенного склада Минобороны РФ были отправлены более 1000 елей», — говорится в telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины идет с февраля. По словам президента России Владимира Путина, военные защищают мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. Осенью среди россиян прошла частичная мобилизация резервистов для участия в СВО. Несколько батальонов пермяков уже отправились на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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