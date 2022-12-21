В свердловском городе уволен мэр, сын которого был ранен на спецоперации

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Подкорытов.
«[Дума Алапаевска] решила удалить главу муниципального образования город Алапаевск Билалова Сайгида Лабазановича в отставку», — говорится в решении, опубликованном депутатом в соцсети «ВКонтакте». Полномочия Билалова досрочно прекращены с 22 декабря.
Сам Билалов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил информацию о своем увольнении, однако подчеркнул, что не согласен с решением и будет оспаривать его в суде. С соответствующим иском он готов выступить 23 декабря.
Ранее URA.RU сообщало о сыне мэра Руслане Билалове, который отправился на спецоперацию, где спас считавшегося мертвым раненого военнослужащего, но затем сам получил ранение в голову и был вынужден временно вернуться домой. В середине декабря сын мэра вновь уехал в зону СВО.
Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик с территорий Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.
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