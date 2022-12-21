В свердловском городе уволен мэр, сын которого был ранен на спецоперации

22 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Билалов был уволен с 22 декабря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Подкорытов. «[Дума Алапаевска] решила удалить главу муниципального образования город Алапаевск Билалова Сайгида Лабазановича в отставку», — говорится в решении, опубликованном депутатом в соцсети «ВКонтакте». Полномочия Билалова досрочно прекращены с 22 декабря. Сам Билалов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил информацию о своем увольнении, однако подчеркнул, что не согласен с решением и будет оспаривать его в суде. С соответствующим иском он готов выступить 23 декабря. Ранее URA.RU сообщало о сыне мэра Руслане Билалове, который отправился на спецоперацию, где спас считавшегося мертвым раненого военнослужащего, но затем сам получил ранение в голову и был вынужден временно вернуться домой. В середине декабря сын мэра вновь уехал в зону СВО. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик с территорий Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Подкорытов. «[Дума Алапаевска] решила удалить главу муниципального образования город Алапаевск Билалова Сайгида Лабазановича в отставку», — говорится в решении, опубликованном депутатом в соцсети «ВКонтакте». Полномочия Билалова досрочно прекращены с 22 декабря. Сам Билалов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил информацию о своем увольнении, однако подчеркнул, что не согласен с решением и будет оспаривать его в суде. С соответствующим иском он готов выступить 23 декабря. Ранее URA.RU сообщало о сыне мэра Руслане Билалове, который отправился на спецоперацию, где спас считавшегося мертвым раненого военнослужащего, но затем сам получил ранение в голову и был вынужден временно вернуться домой. В середине декабря сын мэра вновь уехал в зону СВО. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик с территорий Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.