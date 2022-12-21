21 декабря 2022

В свердловском городе уволен мэр, сын которого был ранен на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Билалов был уволен с 22 декабря Фото:

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Подкорытов.

«[Дума Алапаевска] решила удалить главу муниципального образования город Алапаевск Билалова Сайгида Лабазановича в отставку», — говорится в решении, опубликованном депутатом в соцсети «ВКонтакте». Полномочия Билалова досрочно прекращены с 22 декабря.

Сам Билалов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил информацию о своем увольнении, однако подчеркнул, что не согласен с решением и будет оспаривать его в суде. С соответствующим иском он готов выступить 23 декабря.

Ранее URA.RU сообщало о сыне мэра Руслане Билалове, который отправился на спецоперацию, где спас считавшегося мертвым раненого военнослужащего, но затем сам получил ранение в голову и был вынужден временно вернуться домой. В середине декабря сын мэра вновь уехал в зону СВО.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик с территорий Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.

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Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря. Об этом сообщил депутат городской думы Сергей Подкорытов. «[Дума Алапаевска] решила удалить главу муниципального образования город Алапаевск Билалова Сайгида Лабазановича в отставку», — говорится в решении, опубликованном депутатом в соцсети «ВКонтакте». Полномочия Билалова досрочно прекращены с 22 декабря. Сам Билалов в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил информацию о своем увольнении, однако подчеркнул, что не согласен с решением и будет оспаривать его в суде. С соответствующим иском он готов выступить 23 декабря. Ранее URA.RU сообщало о сыне мэра Руслане Билалове, который отправился на спецоперацию, где спас считавшегося мертвым раненого военнослужащего, но затем сам получил ранение в голову и был вынужден временно вернуться домой. В середине декабря сын мэра вновь уехал в зону СВО. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик с территорий Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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