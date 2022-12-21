Курганское УМВД взыскало сотни тысяч рублей с уехавших из РФ организаторов митингов

22 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Ведомство взыскало затраты, понесенные из-за митингов 2021 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU УМВД по Курганской области взыскало более 441 тысячи рублей с организаторов несанкционированных митингов, прошедших 23 и 31 января 2021 года в Кургане. Однако практически все ответчики находятся за границей, рассказал депутат Курганской городской думы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганский городской суд принял решение о взыскании с организаторов двух несанкционированных мероприятий денежных средств в сумме 171 489 рублей за мероприятие, которое состоялось 23 января, 269 946 рублей — за мероприятие 31 января и госпошлину. Организаторы обжаловали это решение. Курганский областной суд поставил точку: апелляционным определением суда решение было оставлено в силе. С организаторов митингов в общей сложности были взысканы 441 435 рублей 85 копеек за работу сотрудников полиции в выходные дни», — рассказал Сидоров. Депутат отметил, что первоначально УМВД просило суд взыскать 9 млн 27 тысяч рублей. Однако в ходе судебного разбирательства исковые требование были изменены, ведомство снизило общую сумму до 441 тысячи рублей. Сейчас, по данным Сидорова, направлен еще один иск о взыскании 5 тысяч рублей, предположительно, за потраченный в дни митингов бензин. Сидоров предположил, что и другие ведомства, которые были задействованы на митингах (Росгвардия, казачество и другие службы), также могут подать аналогичные иски. «Для чего предъявлены эти иски, если учесть, что практически все организаторы находятся за границей? Возможно, чтобы они сюда уже не возвращались, возможно для того, чтобы другим было неповадно проводить подобного рода мероприятия», — сказал он. По данным Курганского областного суда, УМВД предъявляло иск о возмещение ущерба, причиненного проведением несанкционированных митингов, к пяти организаторам незаконных санкций, среди которых Алексей Шварц. Ранее URA.RU писало, что курганский оппозиционер Шварц уехал в Германию. В августе 2021 года его объявили в розыск по дело о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального*. * «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УМВД по Курганской области взыскало более 441 тысячи рублей с организаторов несанкционированных митингов, прошедших 23 и 31 января 2021 года в Кургане. Однако практически все ответчики находятся за границей, рассказал депутат Курганской городской думы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Курганский городской суд принял решение о взыскании с организаторов двух несанкционированных мероприятий денежных средств в сумме 171 489 рублей за мероприятие, которое состоялось 23 января, 269 946 рублей — за мероприятие 31 января и госпошлину. Организаторы обжаловали это решение. Курганский областной суд поставил точку: апелляционным определением суда решение было оставлено в силе. С организаторов митингов в общей сложности были взысканы 441 435 рублей 85 копеек за работу сотрудников полиции в выходные дни», — рассказал Сидоров. Депутат отметил, что первоначально УМВД просило суд взыскать 9 млн 27 тысяч рублей. Однако в ходе судебного разбирательства исковые требование были изменены, ведомство снизило общую сумму до 441 тысячи рублей. Сейчас, по данным Сидорова, направлен еще один иск о взыскании 5 тысяч рублей, предположительно, за потраченный в дни митингов бензин. Сидоров предположил, что и другие ведомства, которые были задействованы на митингах (Росгвардия, казачество и другие службы), также могут подать аналогичные иски. «Для чего предъявлены эти иски, если учесть, что практически все организаторы находятся за границей? Возможно, чтобы они сюда уже не возвращались, возможно для того, чтобы другим было неповадно проводить подобного рода мероприятия», — сказал он. По данным Курганского областного суда, УМВД предъявляло иск о возмещение ущерба, причиненного проведением несанкционированных митингов, к пяти организаторам незаконных санкций, среди которых Алексей Шварц. Ранее URA.RU писало, что курганский оппозиционер Шварц уехал в Германию. В августе 2021 года его объявили в розыск по дело о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального*. * «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.