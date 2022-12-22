В Курганской области цены на «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросли на 6-8% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области зафиксирован рост цен на продукты, которые нужны для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой». Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Заметен прирост цен на продукты для салатов „Оливье“ и „Сельдь под шубой“. Если сравнивать с ноябрем 2021 года, то на первый салат стоимость ингредиентов выросла на 8%. В случае с „Сельдью под шубой“, цены на продукты с того же периода выросли на 6%. Нынешние цены фиксировались в ноябре 2022 года», — указано в сообщении Свердловскстата.

Согласно статистике службы, цены значительно выросли на майонез (+17% к стоимости с прошлого года), зеленый горох (+9%), вареная колбаса (+12%), сельдь (+15%) и репчатый лук (+12%). Для некоторых продуктов стоимость упала. Картофель подешевел на 33%, морковь на 14% и свекла на 34%. Сообщается, что всего курганцам придется заплатить за салат «Оливье» около 490 рублей. «Селедка под шубой» покупателям обойдется в 205 рублей. Объем салатов, которые посчитала служба госстатистики, рассчитана на курганскую семью из 4-5 человек.

Ранее URA.RU писало, что в одном из курганских магазинов можно дешевле купить продукты для 1,8 кг салата «Оливье». Журналисты агентства сравнили цены на ингредиенты из трех крупных сетей продуктовых супермаркетов города. Самый недорогой вариант покупателям обойдется в 574 рубля.

Продукты для «Оливье» в Курганской области подорожали почти на 8% по сравнению с прошлым годом Федеральная служба государственной статистики по Свердловской и Курганской областям

Курганцам придется заплатить за продукты для салата «Сельдь под шубой» на 6% больше, чем в прошлом году Федеральная служба государственной статистики по Свердловской и Курганской областям