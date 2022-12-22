СБУ задержала украинского священника, называвшего фото из Бучи постановкой

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Священник, назвавший фото из Бучи постановкой, оказался задержан СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Священник римско-католической церкви, который ранее называл фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войскам мирными жителями постановочными оказался задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина.

«СБУ задержала римско-католического священника, который ранее называл преступления в Буче постановкой», — cсообщает агентство. По заявлениям СБУ, настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии якобы оправдывал начало Россией спецоперации на Украине, называл постановкой обвинения в сторону России в убийстве мирных жителей в Буче, а также призывал не верить информации, которую предоставляют официальные украинские лица и СМИ.

Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) пожаловалась на гонения и насилие в отношении нее на украинской территории. Стало известно о более чем 50 уголовных делах, которые завела СБУ в отношении священников канонической УПЦ, передает RT. Военные ВСУ, в свою очередь, начали записывать видео с призывом прекратить гонения на УПЦ, сообщает «Национальная служба новостей».

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Священник римско-католической церкви, который ранее называл фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войскам мирными жителями постановочными оказался задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина. «СБУ задержала римско-католического священника, который ранее называл преступления в Буче постановкой», — cсообщает агентство. По заявлениям СБУ, настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии якобы оправдывал начало Россией спецоперации на Украине, называл постановкой обвинения в сторону России в убийстве мирных жителей в Буче, а также призывал не верить информации, которую предоставляют официальные украинские лица и СМИ. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) пожаловалась на гонения и насилие в отношении нее на украинской территории. Стало известно о более чем 50 уголовных делах, которые завела СБУ в отношении священников канонической УПЦ, передает RT. Военные ВСУ, в свою очередь, начали записывать видео с призывом прекратить гонения на УПЦ, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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