СБУ задержала украинского священника, называвшего фото из Бучи постановкой

22 декабря 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Священник, назвавший фото из Бучи постановкой, оказался задержан СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Священник римско-католической церкви, который ранее называл фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войскам мирными жителями постановочными оказался задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина. «СБУ задержала римско-католического священника, который ранее называл преступления в Буче постановкой», — cсообщает агентство. По заявлениям СБУ, настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии якобы оправдывал начало Россией спецоперации на Украине, называл постановкой обвинения в сторону России в убийстве мирных жителей в Буче, а также призывал не верить информации, которую предоставляют официальные украинские лица и СМИ. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) пожаловалась на гонения и насилие в отношении нее на украинской территории. Стало известно о более чем 50 уголовных делах, которые завела СБУ в отношении священников канонической УПЦ, передает RT. Военные ВСУ, в свою очередь, начали записывать видео с призывом прекратить гонения на УПЦ, сообщает «Национальная служба новостей».

Священник римско-католической церкви, который ранее называл фото из Бучи с якобы расстрелянными российскими войскам мирными жителями постановочными оказался задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина. «СБУ задержала римско-католического священника, который ранее называл преступления в Буче постановкой», — cсообщает агентство. По заявлениям СБУ, настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии якобы оправдывал начало Россией спецоперации на Украине, называл постановкой обвинения в сторону России в убийстве мирных жителей в Буче, а также призывал не верить информации, которую предоставляют официальные украинские лица и СМИ. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) пожаловалась на гонения и насилие в отношении нее на украинской территории. Стало известно о более чем 50 уголовных делах, которые завела СБУ в отношении священников канонической УПЦ, передает RT. Военные ВСУ, в свою очередь, начали записывать видео с призывом прекратить гонения на УПЦ, сообщает «Национальная служба новостей».