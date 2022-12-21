21 декабря 2022

Тюменские власти покроют дефицит бюджета долгами из прошлого века

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Дефицит бюджета планируют покрыть за счет денег от юрлиц, которые они должны вернуть по займам от 1999 года Фото:

Одним из источников финансирования дефицита бюджета Тюменской области станут средства, которые за взятые в 1999 году займы в казну должны вернуть юридические лица. Соответствующий проект постановления правительства региона разработан департаментом финансов, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Предлагается дополнить „Перечень источников финансирования дефицита областного бюджета“ кодом бюджетной классификации. В связи с поступлениями средств по займам 1999 года в рамках исполнительного производства», — говорится в проекте тюменских властей.

Речь идет о возврате бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Тюменской области. Сумма средств, на которые рассчитывают власти, в проекте документа не указана. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.

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Одним из источников финансирования дефицита бюджета Тюменской области станут средства, которые за взятые в 1999 году займы в казну должны вернуть юридические лица. Соответствующий проект постановления правительства региона разработан департаментом финансов, документ есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается дополнить „Перечень источников финансирования дефицита областного бюджета“ кодом бюджетной классификации. В связи с поступлениями средств по займам 1999 года в рамках исполнительного производства», — говорится в проекте тюменских властей. Речь идет о возврате бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Тюменской области. Сумма средств, на которые рассчитывают власти, в проекте документа не указана. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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