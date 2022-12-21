В Сургуте таксисты собираются вдвое повысить оплату проезда на Новый год

22 декабря 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

С попутчиков будут брать тройную цену Фото: Анна Майорова © URA.RU В новогодние праздники сургутские таксисты увеличат стоимость на свои услуги в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил таксист Сургута на условиях анонимности. «Я и еще несколько водителей в новогодние праздники откажемся от услуг агрегаторов и будем работать самостоятельно, подбирая на улицах случайных попутчиков. В праздники очень много людей не вызывают такси, а останавливают попутку. При таких поездках можно называть цену в два, а то и три раза выше, и люди едут. В агрегаторах же фиксированный тариф, и смысла выезжать на рейс мы не видим», — сообщил собеседник. Между тем другие таксисты города уверяют, что уже пару лет агрегаторы такси, как федеральные, так и местные, отказываются от практики увеличивать тарифы на праздники. «Я работаю с несколькими агрегаторами, и цены на услуги такси в праздничные дни уже два года не повышают. Несмотря на Новый год, тариф остается стандартный, и никакой наценки нет. Если раньше в праздник выходили на смену, чтобы заработать, то сейчас уже смысла нет лишать себя торжества. Единственное, что может повлиять на увеличение стоимости, — это морозы и малое количество машин на смене. Но такое увеличение происходит всегда, вне зависимости от праздников», — сообщил водитель «Яндекс.Такси» Аарон. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU обратился в ряд компаний, оказывающих услуги такси в Сургуте, с вопросом, будут ли повышаться цены в новогодние праздники. Запросы были направлены в «Яндекс.Такси», «НонСтоп», «Maxim» и «Поехали». На момент публикации ни из одной компании ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на недоступность такси. В полдень люди вынуждены ждать подачу машины почти 20 минут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогодние праздники сургутские таксисты увеличат стоимость на свои услуги в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил таксист Сургута на условиях анонимности. «Я и еще несколько водителей в новогодние праздники откажемся от услуг агрегаторов и будем работать самостоятельно, подбирая на улицах случайных попутчиков. В праздники очень много людей не вызывают такси, а останавливают попутку. При таких поездках можно называть цену в два, а то и три раза выше, и люди едут. В агрегаторах же фиксированный тариф, и смысла выезжать на рейс мы не видим», — сообщил собеседник. Между тем другие таксисты города уверяют, что уже пару лет агрегаторы такси, как федеральные, так и местные, отказываются от практики увеличивать тарифы на праздники. «Я работаю с несколькими агрегаторами, и цены на услуги такси в праздничные дни уже два года не повышают. Несмотря на Новый год, тариф остается стандартный, и никакой наценки нет. Если раньше в праздник выходили на смену, чтобы заработать, то сейчас уже смысла нет лишать себя торжества. Единственное, что может повлиять на увеличение стоимости, — это морозы и малое количество машин на смене. Но такое увеличение происходит всегда, вне зависимости от праздников», — сообщил водитель «Яндекс.Такси» Аарон. Для разъяснения ситуации журналист URA.RU обратился в ряд компаний, оказывающих услуги такси в Сургуте, с вопросом, будут ли повышаться цены в новогодние праздники. Запросы были направлены в «Яндекс.Такси», «НонСтоп», «Maxim» и «Поехали». На момент публикации ни из одной компании ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на недоступность такси. В полдень люди вынуждены ждать подачу машины почти 20 минут.