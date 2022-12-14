Жители Сургута жалуются на недоступность такси

15 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Стоимость такси выросла в три раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) жалуются на невозможность оперативно вызвать такси в приложении «Яндекс.Такси» и Uber. Время подачи увеличилось в несколько раз, рассказали корреспонденту URA.RU возмущенные горожане. «В середине дня сегодня невозможно вызвать такси. Обещают подачу в пределах 16-17 минут, хотя обычно она около 3-5 минут, цена выросла в три раза!», — негодует житель Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы ХМАО Василий Иванов объяснил, что услуги такси не регулируются государством. Сбои в работе приложений «Яндекса» наблюдаются во многих регионах РФ. Пользователи жалуются, что также не работает сервис «Яндекс.Еда».

Жители Сургута (ХМАО) жалуются на невозможность оперативно вызвать такси в приложении «Яндекс.Такси» и Uber. Время подачи увеличилось в несколько раз, рассказали корреспонденту URA.RU возмущенные горожане. «В середине дня сегодня невозможно вызвать такси. Обещают подачу в пределах 16-17 минут, хотя обычно она около 3-5 минут, цена выросла в три раза!», — негодует житель Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы ХМАО Василий Иванов объяснил, что услуги такси не регулируются государством. Сбои в работе приложений «Яндекса» наблюдаются во многих регионах РФ. Пользователи жалуются, что также не работает сервис «Яндекс.Еда».