В ХМАО прокуратура проверяет медиков СИЗО из-за отказа помочь инвалиду

В Нижневартовске прокуратура проводит проверку в отношении медицинских работников СИЗО-1. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что медики не оказали подследственному необходимую помощь, а после вмешательства омбудсмена ему удалось добиться получения инвалидности.
«По жалобе подследственного на действия (бездействие) медицинских работников ФКУ „Следственный изолятор № 1 УФСИН России по ХМАО-Югре“, выразившиеся в неоказании заявителю в полном объеме медицинской помощи по заболеваниям, в том числе социально значимым, ненаправлении медицинской документации на медико-социальную экспертизу, уполномоченный обратилась к руководителю ФКУЗ МСЧ-72 и органы прокуратуры. В отношении медицинских работников СИЗО-1 в настоящее время по представлению прокуратуры дополнительно проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.
После обращения к омбудсмену задержанному провели врачебную комиссию. «Документы направлены в бюро медико-социальной экспертизы, подследственному установлена 2 группа инвалидности», — уточнила Стребкова.
Ранее URA.RU писало об обещании омбудсмена ХМАО помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ. Стребкова заявила, что окажет необходимую правозащитную помощь, чтобы пострадавшие смогли разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам.
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