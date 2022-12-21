В ХМАО прокуратура проверяет медиков СИЗО из-за отказа помочь инвалиду

22 декабря 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Заключенный СИЗО-1 Нижневартовска обратился за помощью к омбудсмену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске прокуратура проводит проверку в отношении медицинских работников СИЗО-1. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что медики не оказали подследственному необходимую помощь, а после вмешательства омбудсмена ему удалось добиться получения инвалидности. «По жалобе подследственного на действия (бездействие) медицинских работников ФКУ „Следственный изолятор № 1 УФСИН России по ХМАО-Югре“, выразившиеся в неоказании заявителю в полном объеме медицинской помощи по заболеваниям, в том числе социально значимым, ненаправлении медицинской документации на медико-социальную экспертизу, уполномоченный обратилась к руководителю ФКУЗ МСЧ-72 и органы прокуратуры. В отношении медицинских работников СИЗО-1 в настоящее время по представлению прокуратуры дополнительно проводится служебная проверка», — говорится в сообщении. После обращения к омбудсмену задержанному провели врачебную комиссию. «Документы направлены в бюро медико-социальной экспертизы, подследственному установлена 2 группа инвалидности», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало об обещании омбудсмена ХМАО помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ. Стребкова заявила, что окажет необходимую правозащитную помощь, чтобы пострадавшие смогли разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске прокуратура проводит проверку в отношении медицинских работников СИЗО-1. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что медики не оказали подследственному необходимую помощь, а после вмешательства омбудсмена ему удалось добиться получения инвалидности. «По жалобе подследственного на действия (бездействие) медицинских работников ФКУ „Следственный изолятор № 1 УФСИН России по ХМАО-Югре“, выразившиеся в неоказании заявителю в полном объеме медицинской помощи по заболеваниям, в том числе социально значимым, ненаправлении медицинской документации на медико-социальную экспертизу, уполномоченный обратилась к руководителю ФКУЗ МСЧ-72 и органы прокуратуры. В отношении медицинских работников СИЗО-1 в настоящее время по представлению прокуратуры дополнительно проводится служебная проверка», — говорится в сообщении. После обращения к омбудсмену задержанному провели врачебную комиссию. «Документы направлены в бюро медико-социальной экспертизы, подследственному установлена 2 группа инвалидности», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало об обещании омбудсмена ХМАО помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ. Стребкова заявила, что окажет необходимую правозащитную помощь, чтобы пострадавшие смогли разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам.