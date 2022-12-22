В Минобороны РФ заявили о неуязвимости гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Система ПВО Украины не может поразить ракеты «Кинжал», заявил Валерий Герасимов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО Украины не смогло поразить гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время выступления в Минобороны России.
«Авиационный ракетный комплекс „Кинжал“ показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — заявил Герасимов. Его слова приводит официальный
В марте президент США Джо Байден заявил, что российские ракеты «Кинжал» практически невозможно уничтожить. Такой тип ракет начал применяться на Украине с 22 марта, сообщает «Телеканал 360». Носителем ракет стал самолет МиГ-31И.
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