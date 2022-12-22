В Минобороны РФ заявили о неуязвимости гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, авиация, миг-31
Система ПВО Украины не может поразить ракеты «Кинжал», заявил Валерий Герасимов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ПВО Украины не смогло поразить гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время выступления в Минобороны России.

«Авиационный ракетный комплекс „Кинжал“ показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — заявил Герасимов. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ.

В марте президент США Джо Байден заявил, что российские ракеты «Кинжал» практически невозможно уничтожить. Такой тип ракет начал применяться на Украине с 22 марта, сообщает «Телеканал 360». Носителем ракет стал самолет МиГ-31И.

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ПВО Украины не смогло поразить гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время выступления в Минобороны России. «Авиационный ракетный комплекс „Кинжал“ показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — заявил Герасимов. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ. В марте президент США Джо Байден заявил, что российские ракеты «Кинжал» практически невозможно уничтожить. Такой тип ракет начал применяться на Украине с 22 марта, сообщает «Телеканал 360». Носителем ракет стал самолет МиГ-31И.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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