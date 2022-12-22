В свердловском городе сгорели бабушка с двумя ее внучками

22 декабря 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Спасатели не успели вытащить детей из огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) в квартире сгорели бабушка и две родные сестры трех и шести лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Силовики возбудили уголовное дело. «Погибшими оказались находившиеся в жилище [62-летняя] женщина и две девочки [трех и шести лет]. Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено», — говорится в сообщении СК. Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация от диспетчера поступила в полицию в 15:10. Пожар начался на втором этаже дома в Богдановиче. Сотрудники экстренных служб не смогли спасти детей, которые, по версии силовиков, задохнулись угарным газом. Считается, что пожар начался из-за неправильного обращения с огнем. Дети в момент пожара были в квартире с бабушкой, отца и матери дома не было. Погибшие оказались родными сестрами и ходили в один детский сад.

В Богдановиче (Свердловская область) в квартире сгорели бабушка и две родные сестры трех и шести лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Силовики возбудили уголовное дело. «Погибшими оказались находившиеся в жилище [62-летняя] женщина и две девочки [трех и шести лет]. Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено», — говорится в сообщении СК. Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация от диспетчера поступила в полицию в 15:10. Пожар начался на втором этаже дома в Богдановиче. Сотрудники экстренных служб не смогли спасти детей, которые, по версии силовиков, задохнулись угарным газом. Считается, что пожар начался из-за неправильного обращения с огнем. Дети в момент пожара были в квартире с бабушкой, отца и матери дома не было. Погибшие оказались родными сестрами и ходили в один детский сад.