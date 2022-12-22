Страны G7 сделали исключение по российским санкциям

G7: санкции не должны мешать поставкам продовольствия из России
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Страны-участницы G7 подтвердили решение не вводить санкции на экспорт продовольствия из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, которые Запад ввел против России, не должны мешать поставкам продовольствий. Об этом сообщается в коммюнике, который опубликовал саммит G7.

«Мы подтверждаем, что наши санкции не нацелены на продовольствие из России. Мы допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия для минимизации потенциальных негативных последствий для третьих стран», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по итогам саммита G20, что нужно полностью добиться снятия всех ограничений на экспорт продовольствия из России. Страны-участницы саммита G7 договорились, что не будут вводить санкции на поставки продовольствия из России. Замглавы МИД России Александр Грушко позже добавил, что нужно юридическое закрепление снятия ограничений на экспорт, сообщает RT.

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Санкции, которые Запад ввел против России, не должны мешать поставкам продовольствий. Об этом сообщается в коммюнике, который опубликовал саммит G7. «Мы подтверждаем, что наши санкции не нацелены на продовольствие из России. Мы допускаем свободный поток сельскохозяйственной продукции и прилагаем все усилия для минимизации потенциальных негативных последствий для третьих стран», — говорится в материале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по итогам саммита G20, что нужно полностью добиться снятия всех ограничений на экспорт продовольствия из России. Страны-участницы саммита G7 договорились, что не будут вводить санкции на поставки продовольствия из России. Замглавы МИД России Александр Грушко позже добавил, что нужно юридическое закрепление снятия ограничений на экспорт, сообщает RT.
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