Юрист рассказал, сколько можно получить за травмы из-за плохой уборки города

Юрист Воробьев: за травмы из-за плохой уборки города можно получить до 600 тысяч

23 декабря 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

За легкую травму из-за падения с крыш снега можно получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, считает Василий Воробьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За травмы во время гололедицы или падения с крыш многоквартирных домов снега можно получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Когда мы говорим о причиненном вреде от ненадлежащей уборки, когда территория с гололедицей, когда идет падение снега или глыб льда с многоквартирного дома, то организация, которая осуществляет эксплуатацию таких мест, несет ответственность. Когда мы говорим о компенсации материального вреда, то есть причинения ущерба имуществу, то здесь размер будет определять та компания, которая занимается экспертизой. Если мы говорим про вред здоровью, то при легкой форме, не повлекшей собой значительную трату работоспособности, полагается порядка 100-150 тысяч рублей. Средний вред — порядка 300 тысяч. Тяжкий — около 600 тысяч. И вред, связанный с причинением смерти, — это порядка 1 миллиона рублей», — объяснил Василий Воробьев. По словам юриста, факт причинения вреда обязательно нужно зафиксировать. «Все нужно фиксировать. Если мы говорим о причинении вреда здоровью, то необходимо вызывать скорую, желательно еще полицию. Нужно зафиксировать свидетелей, чтобы люди, которые находились в момент падения рядом, могли в будущем это все подтвердить», — подчеркнул Воробьев. Собеседник агентства добавил, что компенсацию за причинение вреда здоровью можно получить также за прорыв трубы или открытый люк. «Все, что касается ненадлежащего оказания услуг, это прорывы труб, открытые люки. Если мы говорим о ямах на дорогах общего пользования, то ответственность за причинение вреда из-за ненадлежащего ремонта также возлагается на организацию, которая занимается эксплуатацией. Либо это управляющая компания, если это придомовая территория, либо это уже компания, уполномоченная субъектом федерации или муниципальными органами», — подытожил он. Ранее автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов рассказал, за что водители могут получить зимой компенсацию. Сюда входит повреждение машин из-за уборочных работ на дорогах и очистка крыш зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За травмы во время гололедицы или падения с крыш многоквартирных домов снега можно получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Когда мы говорим о причиненном вреде от ненадлежащей уборки, когда территория с гололедицей, когда идет падение снега или глыб льда с многоквартирного дома, то организация, которая осуществляет эксплуатацию таких мест, несет ответственность. Когда мы говорим о компенсации материального вреда, то есть причинения ущерба имуществу, то здесь размер будет определять та компания, которая занимается экспертизой. Если мы говорим про вред здоровью, то при легкой форме, не повлекшей собой значительную трату работоспособности, полагается порядка 100-150 тысяч рублей. Средний вред — порядка 300 тысяч. Тяжкий — около 600 тысяч. И вред, связанный с причинением смерти, — это порядка 1 миллиона рублей», — объяснил Василий Воробьев. По словам юриста, факт причинения вреда обязательно нужно зафиксировать. «Все нужно фиксировать. Если мы говорим о причинении вреда здоровью, то необходимо вызывать скорую, желательно еще полицию. Нужно зафиксировать свидетелей, чтобы люди, которые находились в момент падения рядом, могли в будущем это все подтвердить», — подчеркнул Воробьев. Собеседник агентства добавил, что компенсацию за причинение вреда здоровью можно получить также за прорыв трубы или открытый люк. «Все, что касается ненадлежащего оказания услуг, это прорывы труб, открытые люки. Если мы говорим о ямах на дорогах общего пользования, то ответственность за причинение вреда из-за ненадлежащего ремонта также возлагается на организацию, которая занимается эксплуатацией. Либо это управляющая компания, если это придомовая территория, либо это уже компания, уполномоченная субъектом федерации или муниципальными органами», — подытожил он. Ранее автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов рассказал, за что водители могут получить зимой компенсацию. Сюда входит повреждение машин из-за уборочных работ на дорогах и очистка крыш зданий.