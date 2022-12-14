Автоюрист предложил водителям требовать компенсацию за снег на дорогах

15 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В снеге на проезжей части после уборки могут находиться глыбы льда, считает Дмитрий Славнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повреждения автомобилей из-за зимних уборочных работ на дорогах и из-за очистки крыш зданий могут стать причиной для обращения в суд и получения компенсации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. «Коммунальные службы выкидывают на проезжую часть снег. Это может привести к аквапланированию (потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, — прим.URA.RU). Протектор не цепляется с землей за счет талого снега, и если там будет камень, который машина не сможет раздавить, то можно потерять управление. Тут коммунальные службы, на мой взгляд, создают аварийность. Если это будет доказано, то с ними возможно посудиться. Или, например, выкинули глыбу на проезжую часть, а на машине нет защиты — картера, и лед попал в масленый поддон, и разбил его. Также на счет сосулек или скидывания с фасада дома снега. Если вы были запаркованы по всем правилам, а лед упал с дома на вашу машину, повредил ее, то соответственно можно за это взыскать с коммунальных служб, которые вовремя не очистили фасад дома», — объяснил Дмитрий Славнов. Автоюрист добавил, что сумма компенсации равняется стоимости ремонтных работ. «Компенсация — стоимость ремонтных работ. У нас есть статья 1064 ГК РФ, согласно ей, тот, кто причинил вред, обязан полностью его возместить», — добавил Славнов. Ранее водители Курганской области жаловались на рассыпанные по дорогам реагенты. По их мнению, это наносит существенный ущерб автомобилям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повреждения автомобилей из-за зимних уборочных работ на дорогах и из-за очистки крыш зданий могут стать причиной для обращения в суд и получения компенсации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. «Коммунальные службы выкидывают на проезжую часть снег. Это может привести к аквапланированию (потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, — прим.URA.RU). Протектор не цепляется с землей за счет талого снега, и если там будет камень, который машина не сможет раздавить, то можно потерять управление. Тут коммунальные службы, на мой взгляд, создают аварийность. Если это будет доказано, то с ними возможно посудиться. Или, например, выкинули глыбу на проезжую часть, а на машине нет защиты — картера, и лед попал в масленый поддон, и разбил его. Также на счет сосулек или скидывания с фасада дома снега. Если вы были запаркованы по всем правилам, а лед упал с дома на вашу машину, повредил ее, то соответственно можно за это взыскать с коммунальных служб, которые вовремя не очистили фасад дома», — объяснил Дмитрий Славнов. Автоюрист добавил, что сумма компенсации равняется стоимости ремонтных работ. «Компенсация — стоимость ремонтных работ. У нас есть статья 1064 ГК РФ, согласно ей, тот, кто причинил вред, обязан полностью его возместить», — добавил Славнов. Ранее водители Курганской области жаловались на рассыпанные по дорогам реагенты. По их мнению, это наносит существенный ущерб автомобилям.