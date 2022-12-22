Голикова рекомендовала Комаровой и Моору усилить профилактику сексуального насилия над детьми

22 декабря 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала губернаторам усилить профилактику сексуального насилия над детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала главам 16 российских регионов, среди которых губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор, усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Протокол заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, подписанный Голиковой, опубликован на сайте Министерства просвещения РФ. «Рекомендовать высшим должностным лицам <…>, Тюменской области, <…>, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей», — указано в протоколе. Кроме регионов «Тюменской матрешки», усилить профилактику предстоит еще 14 субъектам РФ. По данным Генеральной прокуратуры, на которые ссылается комиссия, с 2010 по 2021 годы в России зарегистрирован рост преступлений в указанной сфере на 44 процента. «При этом более половины таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11 процентов — родителями (законными представителями), 25 процентов сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — сообщается в протоколе заседания. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы Александр Хинштейн заинтересовался секс-скандалом с участием школьников Нижневартовска. Хинштейн опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет с запросом о проведении проверок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала главам 16 российских регионов, среди которых губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор, усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Протокол заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, подписанный Голиковой, опубликован на сайте Министерства просвещения РФ. «Рекомендовать высшим должностным лицам <…>, Тюменской области, <…>, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей», — указано в протоколе. Кроме регионов «Тюменской матрешки», усилить профилактику предстоит еще 14 субъектам РФ. По данным Генеральной прокуратуры, на которые ссылается комиссия, с 2010 по 2021 годы в России зарегистрирован рост преступлений в указанной сфере на 44 процента. «При этом более половины таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11 процентов — родителями (законными представителями), 25 процентов сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — сообщается в протоколе заседания. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы Александр Хинштейн заинтересовался секс-скандалом с участием школьников Нижневартовска. Хинштейн опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет с запросом о проведении проверок.