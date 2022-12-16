Депутат Госдумы заинтересовался секс-скандалом в школе ХМАО

Депутат Госдумы Хинштейн обратился в СК и прокуратуру после секс-скандала в школе ХМАО

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заинтересовался секс-скандалом в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на секс-скандал с участием школьников Нижневартовска. В своем telegram-канале Хинштейн сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет с запросом о проведении проверок.

«Что-то неладное в Нижневартовске. Депутаты обвиняют чиновников в сокрытии какого-то сексуального скандала в средней школе, те — отбиваются. Но при этом никто не заявляет ни в прокуратуру, ни в СКР, хотя речь идет о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетним. То есть, о признаках тяжкого преступления! Это сделаю за них я. Направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверок», — написал депутат.

Хинштейн сослался в своей публикации на материалы с сайта URA.RU. Депутат думы Нижневартовска Дмитрий Гришин 14 декабря выступил на заседании профильных комитетов с сообщением, что к нему обратился отец пятиклассника, подвергшегося школьной травле и насильственным действиям сексуального характера, которые одноклассники ребенка записали на видео. Запись инцидента была опубликована в соцсетях города. Позже ее удалили.

Ранее URA.RU писало, что детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова взяла на контроль секс-скандал в школе Нижневартовска. Низамова также раскритиковала действия администрации города, обвинив профильный департамент в отсутствии системного подхода к созданию психологически благоприятного климата в школах города.