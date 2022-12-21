21 декабря 2022

Глава ЯНАО описал портрет молодежи РФ

Губернатор Артюхов: молодые жители РФ гордятся своей страной
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО рассказал, что молодые россияне городится своей страной, историей и культурой Отечества Фото:

Губернатор Артюхов поделился исследованием, в котором говорится о портрете молодежи в России. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«Подавляющее большинство молодых россиян городится своей страной, историей и культурой нашего Отечества, им близки традиционные ценности, прежде всего крепкая семья, где царит взаимоуважение. Молодежь чувствует сопричастность к судьбе своей страны, хочет влиять на судьбу России и созидать на ее благо», — сообщил Артюхов.

Помимо этого, губернатор отметил важное качество современной молодежи — добровольчество и помощь тем, кто нуждается. Также он добавил, что все положительные изменения в молодежном портрете — это результат борьбы за новое поколение, которая ведется по всему миру. По мнению Артюхова, Россия в этой борьбе побеждает.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов отметил успешность проекта «Университетские смены». В связи с этим он предложил расширить его географию на все регионы.

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Губернатор Артюхов поделился исследованием, в котором говорится о портрете молодежи в России. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «Подавляющее большинство молодых россиян городится своей страной, историей и культурой нашего Отечества, им близки традиционные ценности, прежде всего крепкая семья, где царит взаимоуважение. Молодежь чувствует сопричастность к судьбе своей страны, хочет влиять на судьбу России и созидать на ее благо», — сообщил Артюхов. Помимо этого, губернатор отметил важное качество современной молодежи — добровольчество и помощь тем, кто нуждается. Также он добавил, что все положительные изменения в молодежном портрете — это результат борьбы за новое поколение, которая ведется по всему миру. По мнению Артюхова, Россия в этой борьбе побеждает. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов отметил успешность проекта «Университетские смены». В связи с этим он предложил расширить его географию на все регионы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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