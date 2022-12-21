Артюхов предложил Путину расширить важный для молодежи проект

Артюхов предложил Путину сделать проект «Университетские смены» на постоянной основе

22 декабря 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Артюхов предложил сделать проект «Университетские смены» постоянным Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту России Владимиру Путину сделать важный для развития молодежи проект «Университетские смены» на постоянной основе. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «В этом году для детей из новых регионов был реализован проект университетские смены. Это был не только отдых и перезагрузка, но и знакомство с возможностями, которые есть в нашей стране. Во многом профориентация, дети знакомились с университетами и возможно с будущей профессией. В рамках развития молодежного патриотического туризма предлагаем сделать постоянно действующим этот проект, расширив его на ребят из всех регионов страны», — сказал Артюхов. Ранее сообщалось, что глава Ямала попросил Владимира Путина поддержать молодежные проекты. Накануне Артюхов в Москве рассказал о главных проблемам молодежи в стране.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту России Владимиру Путину сделать важный для развития молодежи проект «Университетские смены» на постоянной основе. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «В этом году для детей из новых регионов был реализован проект университетские смены. Это был не только отдых и перезагрузка, но и знакомство с возможностями, которые есть в нашей стране. Во многом профориентация, дети знакомились с университетами и возможно с будущей профессией. В рамках развития молодежного патриотического туризма предлагаем сделать постоянно действующим этот проект, расширив его на ребят из всех регионов страны», — сказал Артюхов. Ранее сообщалось, что глава Ямала попросил Владимира Путина поддержать молодежные проекты. Накануне Артюхов в Москве рассказал о главных проблемам молодежи в стране.