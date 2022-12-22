Reuters: ЧВК «Вагнер» закупила оружие у Северной Кореи для борьбы с ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Северная Корея выполнила поставку в Россию пехотных ракет, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская частная военная компания «Вагнер» для укрепления сил армии России на Украине закупила партию оружия у Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании „Вагнер“, которая оплатила поставку», — сказано в материале агентства. По информации авторов, якобы в прошлом месяце северокорейские власти обеспечили передачу России пехотных ракет, которые предназначаются для использования ЧВК «Вагнер». URA.RU направило запрос в ЧВК «Вагнер» для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида.

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Российская частная военная компания «Вагнер» для укрепления сил армии России на Украине закупила партию оружия у Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters. «Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании „Вагнер“, которая оплатила поставку», — сказано в материале агентства. По информации авторов, якобы в прошлом месяце северокорейские власти обеспечили передачу России пехотных ракет, которые предназначаются для использования ЧВК «Вагнер». URA.RU направило запрос в ЧВК «Вагнер» для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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