Бывший депутат Рады: супруга Рогозина пострадала при обстреле ВСУ в Донецке

Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
«К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжелая контузия», — написал Царев в своем telegram-канале.
Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем. Сейчас экс-главу «Роскосмоса» транспортируют в Москву. По словам его помощника, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Позже в Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности.
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Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжелая контузия», — написал Царев в своем telegram-канале. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем. Сейчас экс-главу «Роскосмоса» транспортируют в Москву. По словам его помощника, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Позже в Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности.