Бывший депутат Рады: супруга Рогозина пострадала при обстреле ВСУ в Донецке Царев: супруга Рогозина получила тяжелую контузию во время обстрела гостиницы в Донецке 23 декабря 2022 в 01:45 Размер текста - 17 + Жена Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию в результате обстрела ВСУ в Донецке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжелая контузия», — написал Царев в своем telegram-канале. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем. Сейчас экс-главу «Роскосмоса» транспортируют в Москву. По словам его помощника, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Позже в Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности. Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «К сожалению ранения Дмитрия Рогозина тяжелее чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжелая контузия», — написал Царев в своем telegram-канале. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Врачи в ДНР сообщили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем. Сейчас экс-главу «Роскосмоса» транспортируют в Москву. По словам его помощника, решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей. Позже в Госдуме упрекнули получившего ранение Рогозина в потере бдительности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям