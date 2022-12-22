22 декабря 2022

Конгрессвумен Грин назвала своих коллег предателями за поддержку Украины

Конгрессвумен Грин раскритиковала новый пакет помощи Украине на сумму в 44,9 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Член палаты представителей конгресса США раскритиковала своих коллег за одобрение помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Конгрессе США раскритиковали республиканцев, проголосовавших за выделение Украине 45 миллиардов долларов. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала их предателями.

«18 предателей-республиканцев, которые проголосовали за то, чтобы омнимонстр стоимостью 1,7 триллиона долларов [44,9 миллиарда долларов Украине] отправил ВАШИ деньги на защиту границы Украины, но НЕ границы Америки!» — написала она в Twitter. При этом конгрессвумен перечислила и имена республиканцев, которые поддержали соответствующее проект бюджета.

Ранее Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год, пишет «Федеральное агентство новостей». Согласно бюджету, Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму 44,9 миллиарда долларов Украине, передает Life.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. При этом США и другие страны Запада всячески оказывают поддержку Киеву, но при этом не все ее одобряют.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Конгрессе США раскритиковали республиканцев, проголосовавших за выделение Украине 45 миллиардов долларов. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала их предателями. «18 предателей-республиканцев, которые проголосовали за то, чтобы омнимонстр стоимостью 1,7 триллиона долларов [44,9 миллиарда долларов Украине] отправил ВАШИ деньги на защиту границы Украины, но НЕ границы Америки!» — написала она в Twitter. При этом конгрессвумен перечислила и имена республиканцев, которые поддержали соответствующее проект бюджета. Ранее Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год, пишет «Федеральное агентство новостей». Согласно бюджету, Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму 44,9 миллиарда долларов Украине, передает Life. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. При этом США и другие страны Запада всячески оказывают поддержку Киеву, но при этом не все ее одобряют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...