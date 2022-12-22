Конгрессвумен Грин назвала своих коллег предателями за поддержку Украины

Конгрессвумен Грин раскритиковала новый пакет помощи Украине на сумму в 44,9 млрд долларов

23 декабря 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Член палаты представителей конгресса США раскритиковала своих коллег за одобрение помощи Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США раскритиковали республиканцев, проголосовавших за выделение Украине 45 миллиардов долларов. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала их предателями. «18 предателей-республиканцев, которые проголосовали за то, чтобы омнимонстр стоимостью 1,7 триллиона долларов [44,9 миллиарда долларов Украине] отправил ВАШИ деньги на защиту границы Украины, но НЕ границы Америки!» — написала она в Twitter. При этом конгрессвумен перечислила и имена республиканцев, которые поддержали соответствующее проект бюджета. Ранее Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год, пишет «Федеральное агентство новостей». Согласно бюджету, Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму 44,9 миллиарда долларов Украине, передает Life . Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. При этом США и другие страны Запада всячески оказывают поддержку Киеву, но при этом не все ее одобряют.

В Конгрессе США раскритиковали республиканцев, проголосовавших за выделение Украине 45 миллиардов долларов. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала их предателями. «18 предателей-республиканцев, которые проголосовали за то, чтобы омнимонстр стоимостью 1,7 триллиона долларов [44,9 миллиарда долларов Украине] отправил ВАШИ деньги на защиту границы Украины, но НЕ границы Америки!» — написала она в Twitter. При этом конгрессвумен перечислила и имена республиканцев, которые поддержали соответствующее проект бюджета. Ранее Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год, пишет «Федеральное агентство новостей». Согласно бюджету, Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму 44,9 миллиарда долларов Украине, передает Life. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. При этом США и другие страны Запада всячески оказывают поддержку Киеву, но при этом не все ее одобряют.