Politico: США обеспокоены растущим влиянием ЧВК «Вагнер» на Украине

23 декабря 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» усилила свое влияние в восточной части Украины, пишет Politico Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США обеспокоены растущим влиянием ЧВК «Вагнер» в восточной части Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова американского чиновника. «Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК „Вагнер“ становится преобладающей военной силой в восточной части Украины. <…> CША отслеживали ее передвижения в осажденном городе Бахмут», — отмечает СМИ. Также, ссылаясь на слова бывшего советника по национальной безопасности Украины Александра Данилюка, авторы пишут, что члены ЧВК «Вагнер» активно нападают на украинские подразделения. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ЧВК «Вагнер» закупила оружие из КНДР. На это отреагировал основатель частной военной компании Евгений Пригожин, уточнив, что это необоснованные домыслы. Также Пригожин отреагировал на запрет на экспорт оружия для ЧВК «Вагнер» Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить доступ к товарам военного назначения. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин, заявив, что будет заказывать товары через Польшу, пишут «Дни.ру». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также говорил, что на фронте все равны и не стоит выделять ЧВК «Вагнер», сообщают « Невские новости».

В США обеспокоены растущим влиянием ЧВК «Вагнер» в восточной части Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова американского чиновника. «Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК „Вагнер“ становится преобладающей военной силой в восточной части Украины. <…> CША отслеживали ее передвижения в осажденном городе Бахмут», — отмечает СМИ. Также, ссылаясь на слова бывшего советника по национальной безопасности Украины Александра Данилюка, авторы пишут, что члены ЧВК «Вагнер» активно нападают на украинские подразделения. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ЧВК «Вагнер» закупила оружие из КНДР. На это отреагировал основатель частной военной компании Евгений Пригожин, уточнив, что это необоснованные домыслы. Также Пригожин отреагировал на запрет на экспорт оружия для ЧВК «Вагнер» Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», чтобы ограничить доступ к товарам военного назначения. Ситуацию прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин, заявив, что будет заказывать товары через Польшу, пишут «Дни.ру». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также говорил, что на фронте все равны и не стоит выделять ЧВК «Вагнер», сообщают «Невские новости».