Пригожин высмеял слова Кирби о связи США с поставками оружия из КНДР ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Кирби делает заявления о поставках оружия из КНДР, основанные на домыслах

23 декабря 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Пригожин начал заниматься решением этого вопроса Фото: Анна Майорова © URA.RU Заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Вашингтон как-то связан с поставками оружия из КНДР ЧВК Вагнера, основано на домыслах. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не размещает никаких вооружений в Российской Федерации. И таких оценок даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале . Основатель ЧВК «Вагнер» доложил, что начал заниматься этим вопросом. Ранее агентство Reuters писало о том, что российская частная военная компания «Вагнер» для укрепления сил армии России на Украине закупила партию оружия у Северной Кореи. По информации авторов статьи, в прошлом месяце северокорейские власти якобы обеспечили передачу России пехотных ракет, которые предназначаются для использования ЧВК «Вагнер».

Заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Вашингтон как-то связан с поставками оружия из КНДР ЧВК Вагнера, основано на домыслах. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не размещает никаких вооружений в Российской Федерации. И таких оценок даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Основатель ЧВК «Вагнер» доложил, что начал заниматься этим вопросом. Ранее агентство Reuters писало о том, что российская частная военная компания «Вагнер» для укрепления сил армии России на Украине закупила партию оружия у Северной Кореи. По информации авторов статьи, в прошлом месяце северокорейские власти якобы обеспечили передачу России пехотных ракет, которые предназначаются для использования ЧВК «Вагнер».