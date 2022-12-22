22 декабря 2022

В ХМАО обвиняемый ждет суда за убийство 16-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, охотничий нож, капля крови, нож в руке, окровавленный нож, убийство
Житель ХМАО зарезал оппонента 16 лет назад Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры.

«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием установлено, что в декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте преступления», — сообщили в прокуратуре.

Личность преступника установили. Однако он скрывался, поэтому его объявили в розыск. В феврале 2022 года подозреваемого нашли и задержали. Следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемого. Уголовное дело передано для рассмотрения в Нижневартовский городской суд.

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В Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием установлено, что в декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте преступления», — сообщили в прокуратуре. Личность преступника установили. Однако он скрывался, поэтому его объявили в розыск. В феврале 2022 года подозреваемого нашли и задержали. Следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемого. Уголовное дело передано для рассмотрения в Нижневартовский городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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