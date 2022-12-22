В ХМАО обвиняемый ждет суда за убийство 16-летней давности

23 декабря 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО зарезал оппонента 16 лет назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием установлено, что в декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте преступления», — сообщили в прокуратуре.



Личность преступника установили. Однако он скрывался, поэтому его объявили в розыск. В феврале 2022 года подозреваемого нашли и задержали. Следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемого. Уголовное дело передано для рассмотрения в Нижневартовский городской суд.



В Нижневартовске (ХМАО) будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 16 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием установлено, что в декабре 2006 года обвиняемый, находясь в одном из дискоклубов г. Нижневартовска, в ходе ссоры нанес 18-летнему жителю города несколько ударов ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте преступления», — сообщили в прокуратуре. Личность преступника установили. Однако он скрывался, поэтому его объявили в розыск. В феврале 2022 года подозреваемого нашли и задержали. Следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемого. Уголовное дело передано для рассмотрения в Нижневартовский городской суд.