22 декабря 2022

Визит Путина в Нижний Тагил оказался под вопросом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Информация о возможном визите Владимира Путина появилась 20 декабря Фото:

Визит президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область (в частности, на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле) рискует быть отменен. Об этом URA.RU сообщили два осведомленных источника.

«Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — сообщил собеседник агентства. Официальный анонс приезда в Нижний Тагил главы государства ожидался от Кремля вечером 22 декабря, но так и не был выпущен. Другой инсайдер URA.RU подтвердил, что приезд Путина 23 декабря на Урал оказался под вопросом.

Владимира Путина ждали 23 декабря в Нижнем Тагиле. По предположению инсайдеров, президент должен был заехать на «Уралвагонзавод», где накануне сотрудникам запретили перемещаться между цехами. Свердловчане видели президентский кортеж на улицах Екатеринбурга, а над Нижним Тагилом кружил самолет администрации Путина.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Визит президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область (в частности, на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле) рискует быть отменен. Об этом URA.RU сообщили два осведомленных источника. «Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — сообщил собеседник агентства. Официальный анонс приезда в Нижний Тагил главы государства ожидался от Кремля вечером 22 декабря, но так и не был выпущен. Другой инсайдер URA.RU подтвердил, что приезд Путина 23 декабря на Урал оказался под вопросом. Владимира Путина ждали 23 декабря в Нижнем Тагиле. По предположению инсайдеров, президент должен был заехать на «Уралвагонзавод», где накануне сотрудникам запретили перемещаться между цехами. Свердловчане видели президентский кортеж на улицах Екатеринбурга, а над Нижним Тагилом кружил самолет администрации Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...