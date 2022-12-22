Визит Путина в Нижний Тагил оказался под вопросом

Информация о возможном визите Владимира Путина появилась 20 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область (в частности, на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле) рискует быть отменен. Об этом URA.RU сообщили два осведомленных источника.

«Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — сообщил собеседник агентства. Официальный анонс приезда в Нижний Тагил главы государства ожидался от Кремля вечером 22 декабря, но так и не был выпущен. Другой инсайдер URA.RU подтвердил, что приезд Путина 23 декабря на Урал оказался под вопросом.

Владимира Путина ждали 23 декабря в Нижнем Тагиле. По предположению инсайдеров, президент должен был заехать на «Уралвагонзавод», где накануне сотрудникам запретили перемещаться между цехами. Свердловчане видели президентский кортеж на улицах Екатеринбурга, а над Нижним Тагилом кружил самолет администрации Путина.