Из-за водителей автобусов десятки курганцев получили ранения

В Кургане за 11 месяцев по вине водителей автобусов произошло 19 ДТП, в которых пострадали 25 человек. Об этом URA.RU 23 декабря сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.
«За 11 месяцев 2022 года, на территории города Кургана, по вине водителей автобусов, зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибших нет. 25 человек получили ранения различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Представители ГИБДД сообщили, что с 26 по 28 декабря в Кургане пройдут проверки пассажирского транспорта. Сотрудники ГИБДД проверят регистрационные документы, исправность тахографов, состояние автобусов, соблюдение водителями режима работы и отдыха, прохождение техосмотра, страхования и наличие прав.
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В Кургане за 11 месяцев по вине водителей автобусов произошло 19 ДТП, в которых пострадали 25 человек. Об этом URA.RU 23 декабря сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «За 11 месяцев 2022 года, на территории города Кургана, по вине водителей автобусов, зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибших нет. 25 человек получили ранения различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве. Представители ГИБДД сообщили, что с 26 по 28 декабря в Кургане пройдут проверки пассажирского транспорта. Сотрудники ГИБДД проверят регистрационные документы, исправность тахографов, состояние автобусов, соблюдение водителями режима работы и отдыха, прохождение техосмотра, страхования и наличие прав.