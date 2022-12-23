Жена Рогозина опровергла свое тяжелое ранение

У супруги Дмитрия Рогозина нет ранения, в отличие от мужа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла свое тяжелое ранение в Донецке. Об этом сама женщина написала в своем telegram-канале.
«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», —
Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом заявлял экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Сам Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке 22 декабря. Уточнялось, что осколок попал в позвоночник и его невозможно извлечь. По итогу Рогозина транспортировали в Москву.
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