Жена Рогозина опровергла свое тяжелое ранение

23 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

У супруги Дмитрия Рогозина нет ранения, в отличие от мужа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла свое тяжелое ранение в Донецке. Об этом сама женщина написала в своем telegram-канале. «У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», — уточнила она. Рогозина напомнила, что ранение получил ее супруг Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом заявлял экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Сам Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке 22 декабря. Уточнялось, что осколок попал в позвоночник и его невозможно извлечь. По итогу Рогозина транспортировали в Москву.

Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла свое тяжелое ранение в Донецке. Об этом сама женщина написала в своем telegram-канале. «У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», — уточнила она. Рогозина напомнила, что ранение получил ее супруг Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом заявлял экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Сам Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке 22 декабря. Уточнялось, что осколок попал в позвоночник и его невозможно извлечь. По итогу Рогозина транспортировали в Москву.