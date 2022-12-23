Жена Рогозина опровергла свое тяжелое ранение

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У супруги Дмитрия Рогозина нет ранения, в отличие от мужа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла свое тяжелое ранение в Донецке. Об этом сама женщина написала в своем telegram-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», — уточнила она. Рогозина напомнила, что ранение получил ее супруг Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом заявлял экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Сам Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке 22 декабря. Уточнялось, что осколок попал в позвоночник и его невозможно извлечь. По итогу Рогозина транспортировали в Москву.

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Супруга экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла свое тяжелое ранение в Донецке. Об этом сама женщина написала в своем telegram-канале. «У меня нет тяжелой контузии, слава Богу», — уточнила она. Рогозина напомнила, что ранение получил ее супруг Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Рогозина получила тяжелую контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом заявлял экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Сам Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке 22 декабря. Уточнялось, что осколок попал в позвоночник и его невозможно извлечь. По итогу Рогозина транспортировали в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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