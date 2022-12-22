В Кургане определили, в каких сферах сотрудникам платят больше всего

Свердловскстат: самые большие зарплаты курганцы получают в сфере финансов и строительстве

23 декабря 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Среднемесячная зарплата у курганцев составляет около 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области нашли сферы деятельности, работники которых получают самую высокую среднемесячную зарплату. Об это сообщается в официальных документах службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Больше всего зарабатывают сотрудники сфер финансов и страхования (59 тысяч рублей), добычи полезных ископаемых (58 тысяч рублей), транспортировки и хранения (53 тысячи рублей), работники обрабатывающих производств (52 тысячи рублей), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (45 тысяч рублей)», — данные в сообщении Свердловскстата указаны по полному кругу организаций. В Курганской области самые низкие зарплаты в сферах гостиниц и предприятия общепитов, образования, деятельность в области культуры и спорта. Также меньше других получают организаторы досуга и развлечений. По данным Свердловскстата, представители вышеперечисленных отраслей получают от 22 тысяч до 37 тысяч рублей в месяц. При расчетах заработных плат использовались данные «чистых» видов экономической деятельности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области оплата труда сотрудников бюджетной сферы за год выросла на 10%. Об этом директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин рассказал 8 декабря во время публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период с 2024 по 2025 годы. Он также уточнил, что курганские бюджетники смогут рассчитывать на индексацию, если такое решение примут федеральные власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области нашли сферы деятельности, работники которых получают самую высокую среднемесячную зарплату. Об это сообщается в официальных документах службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Больше всего зарабатывают сотрудники сфер финансов и страхования (59 тысяч рублей), добычи полезных ископаемых (58 тысяч рублей), транспортировки и хранения (53 тысячи рублей), работники обрабатывающих производств (52 тысячи рублей), государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (45 тысяч рублей)», — данные в сообщении Свердловскстата указаны по полному кругу организаций. В Курганской области самые низкие зарплаты в сферах гостиниц и предприятия общепитов, образования, деятельность в области культуры и спорта. Также меньше других получают организаторы досуга и развлечений. По данным Свердловскстата, представители вышеперечисленных отраслей получают от 22 тысяч до 37 тысяч рублей в месяц. При расчетах заработных плат использовались данные «чистых» видов экономической деятельности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области оплата труда сотрудников бюджетной сферы за год выросла на 10%. Об этом директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин рассказал 8 декабря во время публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период с 2024 по 2025 годы. Он также уточнил, что курганские бюджетники смогут рассчитывать на индексацию, если такое решение примут федеральные власти.