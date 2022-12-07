Курганские власти отчитались о росте зарплат бюджетников

О росте оплаты труда рассказал директор областного департамента финансов Сергей Гаврин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области оплата труда сотрудников бюджетной сферы за год выросла на 10%. Об этом директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин рассказал 8 декабря во время публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период с 2024 по 2025 годы, передает корреспондент URA.RU.

«В 2021 году, если сравнивать с 2020 годом, за счет этих инструментов у нас рост оплаты труда произошел на 7,8%. Если сравнивать девять месяцев 2022 года с девятью месяцами 2021 года, то увеличение у нас наблюдается в объеме 10,3%», — объяснил Гаврин.

Председатель областной Федерации профсоюзов Вячеслав Савин на слушаниях спросил Гаврина, запланирована ли индексация зарплаты сотрудников бюджетной сферы. Директор департамента ответил, что если на федеральном уровне такое решение примут, то индексация будет. При этом он отметил, что оплата труда растет за счет иных инструментов. На слушаниях присутствовали представители областного правительства, муниципалитетов, налоговой службы и общественных организаций.

Гаврин добавил, что запланированные доходы бюджета региона в 2023 году, по сравнению с первым чтением, выросли на более чем 5 млрд рублей. На аналогичную сумму доходы вырастут для бюджетов 2024 и 2025 годов. Ранее планировалось, что общий объем доходов составит 59,9 млрд рублей, а планируемый дефицит бюджета составлял 3 млрд рублей.

Днем ранее в гордуме Кургана прошли публичные слушания по поводу законопроекта городского бюджета на следующий год. Тогда у депутатов не возникло никаких вопросов к документу. В Кургане в 2023 году доходы запланированы в размере 7,5 млрд рублей, а расходы — в размере 7,7 млрд рублей.