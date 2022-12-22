Житель ЯНАО получил реальный срок за пьяную езду

23 декабря 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Водитель из Салехарда получил год лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель из Салехарда (ЯНАО) получил год лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокуратурой города Салехарда обеспечено поддержание государственного обвинения по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, который в сентябре текущего года после употребления спиртных напитков сел за руль автомобиля и совершил поездку по автодороге Салехард-Лабытнанги, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством. <…>. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ [управление транспортным средством в состоянии опьянения], и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. Помимо этого в информации указано, что виновный уже привлекался ответственности за аналогичное преступление. В связи с этим, кроме реального срока ему четыре запрещено управлять транспортными средствами. Ранее URA.RU сообщало, что ветеранская организации привлечена к ответственности за то, ее председатель дал взятку сотруднику ГИБДД. ООО «Ветеран» оштрафована на миллион рублей.

Водитель из Салехарда (ЯНАО) получил год лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокуратурой города Салехарда обеспечено поддержание государственного обвинения по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, который в сентябре текущего года после употребления спиртных напитков сел за руль автомобиля и совершил поездку по автодороге Салехард-Лабытнанги, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством. <…>. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ [управление транспортным средством в состоянии опьянения], и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. Помимо этого в информации указано, что виновный уже привлекался ответственности за аналогичное преступление. В связи с этим, кроме реального срока ему четыре запрещено управлять транспортными средствами. Ранее URA.RU сообщало, что ветеранская организации привлечена к ответственности за то, ее председатель дал взятку сотруднику ГИБДД. ООО «Ветеран» оштрафована на миллион рублей.