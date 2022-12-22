В Перми у школьницы взорвался телефон. Фото

23 декабря 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Телефон взорвался во время занятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пермской школе № 119 у школьницы во время урока взорвался мобильный телефон. По словам очевидцев, девочке после этого стало плохо. Сообщение о случившемся было опубликовано в сообществе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Все сидели, учились и неожиданно взорвался телефон, после чего загорелся подоконник. Дым распространился по всему второму этажу школы, был очень неприятный запах», — пишет учащаяся этой школы в комментариях к посту про взрыв. По словам школьницы, владелица взорвавшегося телефона получила ожог руки и даже упала в обморок после случившегося. В обсуждениях к посту школьники отмечают, что после происшествия занятия проводились на первом и третьем этаже школы, второй этаж был эвакуирован. В пресс-службе МЧС пояснили, что взрыва телефона с последующим горением не было, а произошел перегрев мобильного устройства. Для остывания сотового телефона сотрудниками учебного заведения был применен порошковый огнетушитель, после применения которого сработала пожарная сигнализация и на место прибыли сотрудники МЧС. Поскольку пожара не было, взрыва сотового телефона не было эвакуация из школы не проводилась, пострадавших нет. Последствия использования огнетушителя в школе «Подслушано Закамск» во «ВКонтакте»

В пермской школе № 119 у школьницы во время урока взорвался мобильный телефон. По словам очевидцев, девочке после этого стало плохо. Сообщение о случившемся было опубликовано в сообществе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Все сидели, учились и неожиданно взорвался телефон, после чего загорелся подоконник. Дым распространился по всему второму этажу школы, был очень неприятный запах», — пишет учащаяся этой школы в комментариях к посту про взрыв. По словам школьницы, владелица взорвавшегося телефона получила ожог руки и даже упала в обморок после случившегося. В обсуждениях к посту школьники отмечают, что после происшествия занятия проводились на первом и третьем этаже школы, второй этаж был эвакуирован. В пресс-службе МЧС пояснили, что взрыва телефона с последующим горением не было, а произошел перегрев мобильного устройства. Для остывания сотового телефона сотрудниками учебного заведения был применен порошковый огнетушитель, после применения которого сработала пожарная сигнализация и на место прибыли сотрудники МЧС. Поскольку пожара не было, взрыва сотового телефона не было эвакуация из школы не проводилась, пострадавших нет.