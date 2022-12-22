В Свердловской области резко вырос спрос на ПЦР-тесты на грипп

23 декабря 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали чаще тестироваться на грипп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Спрос на тестирование на грипп в частных медицинских лабораториях Свердловской области вырос в декабре 2022 года в два раза по сравнению с ноябрем текущего года. Такими данными с URA.RU поделились представители лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции). «В 2 раза чаще пациенты стали обращаться в отделения „Гемотест“ за проведением анализов на определение вирусов гриппа. Такие данные зафиксированы за текущий месяц по сравнению с ноябрем 2022 года. Значительное увеличение спроса на исследования по выявлению вирусов гриппа отмечается практически во всех отделениях Лаборатории „Гемотест“ в Свердловской области», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 12 по 18 декабря зарегистрировано 74 тысячи случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 52% составляют дети.

Спрос на тестирование на грипп в частных медицинских лабораториях Свердловской области вырос в декабре 2022 года в два раза по сравнению с ноябрем текущего года. Такими данными с URA.RU поделились представители лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции). «В 2 раза чаще пациенты стали обращаться в отделения „Гемотест“ за проведением анализов на определение вирусов гриппа. Такие данные зафиксированы за текущий месяц по сравнению с ноябрем 2022 года. Значительное увеличение спроса на исследования по выявлению вирусов гриппа отмечается практически во всех отделениях Лаборатории „Гемотест“ в Свердловской области», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 12 по 18 декабря зарегистрировано 74 тысячи случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 52% составляют дети.