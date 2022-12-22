В Свердловской области резко вырос спрос на ПЦР-тесты на грипп

Спрос на тестирование на грипп в частных медицинских лабораториях Свердловской области вырос в декабре 2022 года в два раза по сравнению с ноябрем текущего года. Такими данными с URA.RU поделились представители лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции).
«В 2 раза чаще пациенты стали обращаться в отделения „Гемотест“ за проведением анализов на определение вирусов гриппа. Такие данные зафиксированы за текущий месяц по сравнению с ноябрем 2022 года. Значительное увеличение спроса на исследования по выявлению вирусов гриппа отмечается практически во всех отделениях Лаборатории „Гемотест“ в Свердловской области», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 12 по 18 декабря зарегистрировано 74 тысячи случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 52% составляют дети.
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