В Свердловской области отмечен рекордный показатель заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила средний многолетний уровень на 120% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области за неделю с 12 по 18 декабря зарегистрировано 74 тысячи случаев ОРВИ. Это на 26,3% выше, чем неделей ранее, и на 120% выше среднего многолетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора на официальном сайте.

«В регионе за неделю зарегистрировано 74 454 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 26,3% и выше среднего многолетнего уровня на 120%. В структуре заболеваемости 52% составляют дети», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге, по данным ведомства, за неделю с 12 по 18 декабря зарегистрировано 35 384 случая заболевания ОРВИ. Это на 20,2% выше уровня прошлой недели и на 109,4% среднего многолетнего уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане стали массово заболевать свиным гриппом. За неделю с 5 по 11 декабря у 16,2% заболевших обнаружили грипп А (H1N1). Чтобы предотвратить распространение болезни, с 19 декабря все школы в Екатеринбурге отправились на карантин. Медики раскрыли, что на Урале эпидемия свиного гриппа продлится до февраля 2023 года.