Мэр Екатеринбурга ввел особый режим на время праздников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга.
«С наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в столице Урала возрастает. Для защиты горожан на праздничные дни в Екатеринбурге нужно ввести особый противопожарный режим, который будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — отметил мэр Екатеринбурга.
Чтобы предотвратить возможные пожары, в местах, где будут проводиться праздники поставят патрули МЧС. Специалисты службы увеличат количество рейдов на предприятиях.
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