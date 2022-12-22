22 декабря 2022

Мэр Екатеринбурга ввел особый режим на время праздников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
В местах массовых праздничных мероприятий будет патрулирование МЧС Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

«С наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в столице Урала возрастает. Для защиты горожан на праздничные дни в Екатеринбурге нужно ввести особый противопожарный режим, который будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — отметил мэр Екатеринбурга.

Чтобы предотвратить возможные пожары, в местах, где будут проводиться праздники поставят патрули МЧС. Специалисты службы увеличат количество рейдов на предприятиях.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «С наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в столице Урала возрастает. Для защиты горожан на праздничные дни в Екатеринбурге нужно ввести особый противопожарный режим, который будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — отметил мэр Екатеринбурга. Чтобы предотвратить возможные пожары, в местах, где будут проводиться праздники поставят патрули МЧС. Специалисты службы увеличат количество рейдов на предприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...