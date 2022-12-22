Мэр Екатеринбурга ввел особый режим на время праздников

23 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

В местах массовых праздничных мероприятий будет патрулирование МЧС Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «С наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в столице Урала возрастает. Для защиты горожан на праздничные дни в Екатеринбурге нужно ввести особый противопожарный режим, который будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — отметил мэр Екатеринбурга. Чтобы предотвратить возможные пожары, в местах, где будут проводиться праздники поставят патрули МЧС. Специалисты службы увеличат количество рейдов на предприятиях.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «С наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в столице Урала возрастает. Для защиты горожан на праздничные дни в Екатеринбурге нужно ввести особый противопожарный режим, который будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — отметил мэр Екатеринбурга. Чтобы предотвратить возможные пожары, в местах, где будут проводиться праздники поставят патрули МЧС. Специалисты службы увеличат количество рейдов на предприятиях.