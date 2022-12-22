Тюменские силовики откроют охоту на выпивающих гуляк

В Тюменской области пройдет рейд ГИБДД по нетрезвым водителям

В Тюменской области будут ловить пьяных водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу и на выходных тюменские автоинспекторы будут дежурить рядом с развлекательными заведениями Тюмени, чтобы вычислить и задержать пьяных водителей, возвращающихся с корпоративов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, рейды пройдут с 23 по 25 декабря.

«Маршрут нарядов ДПС рассчитан так, чтобы можно было контролировать обстановку возле ресторанов и баров Тюмени. Участники корпоративов нередко после банкета садятся пьяными за руль. Таких случаев каждый год очень много. Цель силовиков — не допустить этого», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональной Госавтоинспекции по Тюменской области агентству рассказали о том, что в ближайшие дни на территории региона пройдет сплошная проверка водителей на трезвость. «Сегодня у нас сплошная проверка в Тюменском районе, завтра — в Тюмени. У нас подобные мероприятия проходят в плановом режиме. И в целом, в выходные дни и по праздникам, работа по предупреждению и пресечению пьянства за рулем идет в усиленном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.