Гастроэнтеролог перечислил челябинцам опасные при простуде продукты

23 декабря 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Свежая капуста может усиливать брожение в кишечнике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU При простуде жителям Челябинской области из рациона следует исключить ряд популярных овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Ирина Строкова. «Во время ОРВИ из рациона следует исключить яблоки, виноград, ананасы, свежую белокочанную капусту, редис. Они усиливают брожение в кишечнике. В этом случае нужно сократить прием овощей и фруктов, богатых витамином С», — заявила Строкова. Медик отметила, что при кашле и боли в горле не желательны цитрусовые. Они могут усиливать раздражение слизистых оболочек. Лучше всего употреблять дыню, киви, бананы, персики, которые успокаивают воспаление. «Помимо лука и чеснока, в сезон простуд полезен имбирь. Он содержит органические вещества класса терпенов, которые борются с риновирусами. Имбирный чай успокаивает боль и снимает воспаление в горле», — пояснила эксперт. При заболевании ОРВИ лучше включить в рацион ягоды (черника, голубика, ежевика, брусника, клюква, калина, черная смородина), зелень (укроп, петрушка), морковь, тыкву. Хорошей профилактикой является употребление квашеной капусты, сладкого перца, шпината, спаржи и брокколи.

При простуде жителям Челябинской области из рациона следует исключить ряд популярных овощей и фруктов. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Ирина Строкова. «Во время ОРВИ из рациона следует исключить яблоки, виноград, ананасы, свежую белокочанную капусту, редис. Они усиливают брожение в кишечнике. В этом случае нужно сократить прием овощей и фруктов, богатых витамином С», — заявила Строкова. Медик отметила, что при кашле и боли в горле не желательны цитрусовые. Они могут усиливать раздражение слизистых оболочек. Лучше всего употреблять дыню, киви, бананы, персики, которые успокаивают воспаление. «Помимо лука и чеснока, в сезон простуд полезен имбирь. Он содержит органические вещества класса терпенов, которые борются с риновирусами. Имбирный чай успокаивает боль и снимает воспаление в горле», — пояснила эксперт. При заболевании ОРВИ лучше включить в рацион ягоды (черника, голубика, ежевика, брусника, клюква, калина, черная смородина), зелень (укроп, петрушка), морковь, тыкву. Хорошей профилактикой является употребление квашеной капусты, сладкого перца, шпината, спаржи и брокколи.