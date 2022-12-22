Сотрудницу Роспотребнадзора из ХМАО обвиняют во взяточничестве

23 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Следственный комитет расследует 4 преступления о взятках и вымогательстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотруднице Роспотребнадзора из Ханты-Мансийского автономного округа предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по фактам взяточничества и вымогательства. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО. «Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений (получение взятки, совершенное с вымогательством, воспрепятствование предпринимательской деятельности). В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года она неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении.



Обвиняемая заключена под стражу. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Сейчас она получила возможность ознакомиться с материалами дела.

Сотруднице Роспотребнадзора из Ханты-Мансийского автономного округа предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по фактам взяточничества и вымогательства. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО. «Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений (получение взятки, совершенное с вымогательством, воспрепятствование предпринимательской деятельности). В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года она неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении. Обвиняемая заключена под стражу. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Сейчас она получила возможность ознакомиться с материалами дела.