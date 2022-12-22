22 декабря 2022

Сотрудницу Роспотребнадзора из ХМАО обвиняют во взяточничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет расследует 4 преступления о взятках и вымогательстве Фото:

Сотруднице Роспотребнадзора из Ханты-Мансийского автономного округа предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по фактам взяточничества и вымогательства. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО.

«Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений (получение взятки, совершенное с вымогательством, воспрепятствование предпринимательской деятельности). В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года она неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении.

Обвиняемая заключена под стражу. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Сейчас она получила возможность ознакомиться с материалами дела.

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Сотруднице Роспотребнадзора из Ханты-Мансийского автономного округа предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по фактам взяточничества и вымогательства. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО. «Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений (получение взятки, совершенное с вымогательством, воспрепятствование предпринимательской деятельности). В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года она неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности в связи с допущенными нарушениями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении. Обвиняемая заключена под стражу. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Сейчас она получила возможность ознакомиться с материалами дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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