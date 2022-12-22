В курганском правительстве изменили список тех, кто должен отчитываться о доходах

Директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин подписал приказ. Согласно нему изменился список сотрудников ведомства, которые должны отчитываться о доходах. Об этом говорится в приказе №107, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Из приказа убрали начальника аналитического управления финансов отраслей экономики, начальника отдела доходов, финансовой и налоговой политики, а также его заместителя», — указано в документе. Изменения внесены в приложение приказа №37.
При этом в список внесли шесть должностей, которые будут обязаны сдавать отчеты о доходах, имуществе, а также об имущественных обязательствах своих супругов и несовершеннолетних детей. В приказ добавили: начальника управления доходов, областной собственности и аналитики, а также двух его заместителей, начальника отдела свода и аналитики управления доходов, начальника отдела финансов отраслей экономики и его заместителя.
Ранее URA.RU писало, что в августе в Курганской области вышел приказ, по которому свои доходы обязан раскрывать заместитель директора департамента (информационной и внутренней политики) — начальник управления внутренней политики. До этого ответственный за внутреннюю политику не являлся замруководителя.
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Директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин подписал приказ. Согласно нему изменился список сотрудников ведомства, которые должны отчитываться о доходах. Об этом говорится в приказе №107, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Из приказа убрали начальника аналитического управления финансов отраслей экономики, начальника отдела доходов, финансовой и налоговой политики, а также его заместителя», — указано в документе. Изменения внесены в приложение приказа №37. При этом в список внесли шесть должностей, которые будут обязаны сдавать отчеты о доходах, имуществе, а также об имущественных обязательствах своих супругов и несовершеннолетних детей. В приказ добавили: начальника управления доходов, областной собственности и аналитики, а также двух его заместителей, начальника отдела свода и аналитики управления доходов, начальника отдела финансов отраслей экономики и его заместителя. Ранее URA.RU писало, что в августе в Курганской области вышел приказ, по которому свои доходы обязан раскрывать заместитель директора департамента (информационной и внутренней политики) — начальник управления внутренней политики. До этого ответственный за внутреннюю политику не являлся замруководителя.