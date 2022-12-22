Тюменцам раскрыли способ, как получить больше денег от государства

У тюменцев есть шанс получить более крупные выплаты при переходе на единое социальное пособие

23 декабря 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

При переназначении старых пособий на новое, у тюменцев есть шанс получать более высокие выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы, получающие социальные пособия на детей по старым правилам, могут претендовать на более высокие выплаты, если оформят единое пособие, которое введут в 2023 году. Об этом говорится в памятке о правилах назначения выплат, которую URA.RU получило на совместной пресс-конференции депсоцразвития Тюменской области и региональных управлений ФСС и ПФР. «Если вы уже получаете выплаты на детей от 3 до 7 лет или от 8 до 17 лет по старым правилам, и их размер составляет 100% от прожиточного минимума, то лучше дождаться, пока срок назначения истечет и только потом подать заявление на единое пособие. Если же размер составляет 50% или 75%, то есть смысл заявиться на единое пособие. Ведь если с момента прошлого назначения выплат ваша жизненная ситуация изменилась, возможно, размер поддержки будет увеличен», — говорится в памятке от социальных ведомств. При этом в ней подчеркивается, что если при назначении единого пособия семье будет положено меньше денег, чем ранее, то невыгодный сценарий власти применять не будут. Также отмечается, что предусмотрен переходный период. Если семья уже получает выплаты на детей или ребенок родится до 1 января 2023 года, то тюменцы могут выбрать: оставить «старый» механизм поддержки или перейти на единое пособие. Новая система социальных выплат заработает в РФ с нового, 2023 года. Ее суть в том, что единое пособие содержит в себе выплаты, которые ранее были пятью разными видами помощи для нуждающихся граждан. К примеру, чтобы получать деньги на детей самых разных возрастов, семье нужно будет подать всего одно заявление. Подробнее о новой мере поддержки URA.RU рассказало ранее. Также было подсчитано, сколько денег ежемесячно будет полагаться получателям выплат в Тюменской области в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы, получающие социальные пособия на детей по старым правилам, могут претендовать на более высокие выплаты, если оформят единое пособие, которое введут в 2023 году. Об этом говорится в памятке о правилах назначения выплат, которую URA.RU получило на совместной пресс-конференции депсоцразвития Тюменской области и региональных управлений ФСС и ПФР. «Если вы уже получаете выплаты на детей от 3 до 7 лет или от 8 до 17 лет по старым правилам, и их размер составляет 100% от прожиточного минимума, то лучше дождаться, пока срок назначения истечет и только потом подать заявление на единое пособие. Если же размер составляет 50% или 75%, то есть смысл заявиться на единое пособие. Ведь если с момента прошлого назначения выплат ваша жизненная ситуация изменилась, возможно, размер поддержки будет увеличен», — говорится в памятке от социальных ведомств. При этом в ней подчеркивается, что если при назначении единого пособия семье будет положено меньше денег, чем ранее, то невыгодный сценарий власти применять не будут. Также отмечается, что предусмотрен переходный период. Если семья уже получает выплаты на детей или ребенок родится до 1 января 2023 года, то тюменцы могут выбрать: оставить «старый» механизм поддержки или перейти на единое пособие. Новая система социальных выплат заработает в РФ с нового, 2023 года. Ее суть в том, что единое пособие содержит в себе выплаты, которые ранее были пятью разными видами помощи для нуждающихся граждан. К примеру, чтобы получать деньги на детей самых разных возрастов, семье нужно будет подать всего одно заявление. Подробнее о новой мере поддержки URA.RU рассказало ранее. Также было подсчитано, сколько денег ежемесячно будет полагаться получателям выплат в Тюменской области в 2023 году.