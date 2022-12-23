Чернышенко провел в Перми совещание по выполнению поручений Путина

23 декабря 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко (в центре) уверен, что команда Махонина (слева) справится с организацией форума Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 23 декабря провел в Перми заседание оргкомитета форума «Россия — спортивная держава», который в сентябре 2023 года пройдет в столице Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба зампреда. Чернышенко поручил при составлении программы форума максимально учесть поручения президента Владимира Путина по реализации молодежной политики, которые он дал на заседании Госсовета. «Важно при составлении программы не оставаться в стороне и быть частью современной повестки. Предлагаю вовлекать в различные спортивные мероприятия как отечественных, так и международных представителей спорта из стран ШОС, БРИКС, СНГ, а также гармонично сочетать цифровые технологии и навыки с привычными физическими соревнованиями», — отметил Дмитрий Чернышенко. Он выразил уверенность, что Пермский край справится с задачами организации форума, поскольку имеет большой опыт по проведению «сложных мероприятий». Чернышенко по итогам заседания поручил краевому правительству вместе с Росавиацей подумать организацию дополнительных авиарейсов в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что гости форума будут размещены в 59 гостиницах края. И для региона — большая честь принимать такие мероприятия. События форума будут проходить на нескольких площадках в Пермском крае: в «Пермь-Экспо», комплексе им. Сухарева, заводе Шпагина, эспланаде, набережной и в ГЛЦ «Губаха». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 23 декабря провел в Перми заседание оргкомитета форума «Россия — спортивная держава», который в сентябре 2023 года пройдет в столице Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба зампреда. Чернышенко поручил при составлении программы форума максимально учесть поручения президента Владимира Путина по реализации молодежной политики, которые он дал на заседании Госсовета. «Важно при составлении программы не оставаться в стороне и быть частью современной повестки. Предлагаю вовлекать в различные спортивные мероприятия как отечественных, так и международных представителей спорта из стран ШОС, БРИКС, СНГ, а также гармонично сочетать цифровые технологии и навыки с привычными физическими соревнованиями», — отметил Дмитрий Чернышенко. Он выразил уверенность, что Пермский край справится с задачами организации форума, поскольку имеет большой опыт по проведению «сложных мероприятий». Чернышенко по итогам заседания поручил краевому правительству вместе с Росавиацей подумать организацию дополнительных авиарейсов в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что гости форума будут размещены в 59 гостиницах края. И для региона — большая честь принимать такие мероприятия. События форума будут проходить на нескольких площадках в Пермском крае: в «Пермь-Экспо», комплексе им. Сухарева, заводе Шпагина, эспланаде, набережной и в ГЛЦ «Губаха».