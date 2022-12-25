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Курганцев ждет теплая новогодняя ночь

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Разное. Курган, триколор, площадь в кургане, новый год, иллюминация, праздник, правительство города курган
По прогнозу синоптиков, ночью пройдет небольшой снег Фото:

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Курганской области, по данным синоптиков, опустится до -12 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Курганская область. Суббота 31 декабря, воскресенье 1 января, ночь: -12 градусов», — указано на сайте.

Днем 31 декабря и 1 января, по данным синоптиков, температура воздуха опустится до -8 градусов. Ожидается, что 31 декабря и в новогоднюю ночь в регионе пройдет небольшой снег. Скорость ветра, по прогнозу, достигнет двух метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в большинстве регионов России в новогоднюю ночь будет погода с температурой в пределах или выше нормы. Более холодная погода ожидается в Сибирском федеральном округе.

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Температура воздуха в новогоднюю ночь в Курганской области, по данным синоптиков, опустится до -12 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Курганская область. Суббота 31 декабря, воскресенье 1 января, ночь: -12 градусов», — указано на сайте. Днем 31 декабря и 1 января, по данным синоптиков, температура воздуха опустится до -8 градусов. Ожидается, что 31 декабря и в новогоднюю ночь в регионе пройдет небольшой снег. Скорость ветра, по прогнозу, достигнет двух метров в секунду. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в большинстве регионов России в новогоднюю ночь будет погода с температурой в пределах или выше нормы. Более холодная погода ожидается в Сибирском федеральном округе.
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