Курганцев ждет теплая новогодняя ночь

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Курганской области, по данным синоптиков, опустится до -12 градусов. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Курганская область. Суббота 31 декабря, воскресенье 1 января, ночь: -12 градусов», — указано на сайте.
Днем 31 декабря и 1 января, по данным синоптиков, температура воздуха опустится до -8 градусов. Ожидается, что 31 декабря и в новогоднюю ночь в регионе пройдет небольшой снег. Скорость ветра, по прогнозу, достигнет двух метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в большинстве регионов России в новогоднюю ночь будет погода с температурой в пределах или выше нормы. Более холодная погода ожидается в Сибирском федеральном округе.
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